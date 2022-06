Werken met vakbonden bij Microsoft, sjoemelen met lama’s bij OpenSea

Brad Smith Beeld Getty

Winnaar: Brad Smith

Het komt zelden voor dat grote Amerikaanse bedrijven vakbonden met open armen verwelkomen. Nu is het niet zo dat president-commissaris Brad Smith van Microsoft staat te juichen bij werknemersvertegenwoordiging. Maar de softwaregigant bestrijdt deze niet te vuur en te zwaard. ‘Wij erkennen en respecteren het wettelijke recht van onze werknemers om al dan niet een vakbond op te richten’, schreef Smith deze week in een blog.

In de Amerikaanse techsector komt die opstelling bijna niet voor. Volgens Smith moet Microsoft meegroeien met de nieuwe tijden, waarin zowel de aard van het werk als de verantwoordelijkheden van bedrijven ten aanzien van hun werknemers veranderen.

Elders in de wereld van het Amerikaanse grootkapitaal kunnen vakbonden rekenen op de argwaan van het management. Dat heeft liever een ‘rechtstreekse dialoog’ met werknemers. De aanpak van Microsoft contrasteert met die van de rest van de techsector. Amazon wordt ervan beschuldigd werknemers die zich willen organiseren te intimideren. Toen het personeel van een pakhuis in New York City in april voor de oprichting van een vakbond stemden, werden ze de eerste Amazon-medewerkers met een formele vakvereniging. Amazon betwist de resultaten en ijvert langs juridische weg voor een nieuwe stemming. Ook Apple weert zich met alle macht tegen de komst van vakbonden. Vorig jaar ontsloeg het managers van een pakhuis op Staten Island, omdat zij hadden gestemd voor de oprichting van een vakbond.

Verliezer: Nathanial Chastain

Of het nu om aandelen gaat, of om een JPEG van een gek kijkende lama: je mag niet sjoemelen. De 31-jarige Nathaniel Chastain, een voormalige topmanager bij handelsplatform OpenSea, is er deze week voor aangeklaagd in de allereerste rechtszaak over handel met voorkennis in digitale bezittingen. Hij wordt daarnaast beschuldigd van fraude en witwassen. Chastain riskeert een gevangenisstraf tot veertig jaar.

OpenSea is gespecialiseerd in het verkopen van non-fungible tokens (nft’s). Dit zijn digitale plaatjes of filmpjes met een unieke code die is gekoppeld aan de blockchain. Dat moet de authenticiteit en het eigendom waarborgen. Als productverantwoordelijke bij OpenSea, dat een wereldwijd marktaandeel heeft van 65 procent, kocht Chastain vorig jaar tientallen nft’s juist voordat ze op de homepage van de website verschenen. Daar kregen ze veel meer aandacht van bezoekers, waardoor de prijs volgens de openbaar aanklager tot vijf keer steeg. Het zou Chastain een winst hebben opgeleverd van 67.000 dollar (62.000 euro). Twittergebruikers met een voorliefde voor nft’s merkten dat de nft’s die op de homepage verschenen wel heel vaak toebehoorden aan Chastain, die bovendien voor zijn portefeuille-afbeelding een nft gebruikte die hij zelf had gekocht. Bij gebrek aan een foto van Chastain zelf staat deze, de CryptoPunk #3501 boven dit stukje.

In september vorig jaar stapte Chastain al op bij OpenSea. ‘Zijn gedrag was een overtreding van ons personeelsbeleid en onze principes’, aldus het bedrijf.