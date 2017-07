Werken als acteur in grootste spookhuis van Benelux: geen salaris, maar 'mooie ervaring'

Drie maanden lang moet het spookhuis te bezoeken zijn na betaling van 12,50 uur voor een half uur 'beleving'. Per dag zijn er dan ongeveer 25 acteurs in het spookhuis bezig in hun griezelrol. Maar over de werving van hen is enige ophef ontstaan. Op de site 'Filmfiguranten' is een advertentie geplaatst voor de gezochte 'Halloween-acteurs', die in oktober, november en december vijf dagen per week actief willen zijn. Beloning: maaltijden, 'prachtige grime en kostuums en een mooie ervaring'. Schande, klinkt het op de sociale media, om acteurs voor niets te laten werken.