Wereldhandel groeit ondanks corona voorbij ‘magische’ grens van 100 biljoen dollar

De containers blijven de wereld rondgaan en de handel groeit, ondanks corona. Beeld AFP

De wereldeconomie zal komend jaar voor het eerst groeien tot een omvang van meer dan 100 biljoen dollar. Onderzoekers van het Centre for Economics and Business Research (CEBR) hebben dat berekend. Eerder voorspelde ditzelfde Britse bureau nog dat de ‘magische’ grens van 100 biljoen dollar (zo’n 88 biljoen euro) pas in 2024 zou worden gepasseerd.

Bert Colijn, macro-econoom internationale economie van ING, spreekt van een ‘gigantische rebound’ van de wereldeconomie in 2021. ‘Het herstel was in het tweede en derde kwartaal van dit jaar sterker dan verwacht. Amerika richtte zich al eerder op. Dit is een gevolg van de historische krimp van de economie na de eerste lockdown in 2020. Bedrijven dachten terug aan de economische crisis in 2008 en besloten hun productiecapaciteit af te schalen. Ze vreesden dat het jaren zou duren voor de wereldhandel weer op het niveau was van voor de pandemie. Niets bleek minder waar.’

Online

Niet alleen bleven bedrijven overeind vanwege de wereldwijde coronasteun door overheden, tijdens de lockdowns konden burgers hun geld veel minder uitgeven in de horeca of aan vakanties. Ze kochten vooral online meer goederen. Colijn: ‘Daardoor werden de producentenprijzen aangejaagd en in de VS stegen ook de goederenprijzen voor de consument.’

De groei zal in 2022 minder uitbundig zijn. Eerder deze maand becijferde ING voor Nederland een economische groei van 3,6 procent, in 2021 was dat 4,4 procent.

Hoewel de economie daarmee in omvang 4,6 procent hoger is dan in 2019, voor de coronacrisis, maakt onder meer de huidige lockdown en de krapte op de arbeidsmarkt het perspectief onzeker, stelt Colijn. ‘Welke variant van het coronavirus hangt ons nog boven het hoofd? Hoe gaan de tekorten zich komend jaar ontwikkelen? Tegelijkertijd denk ik dat we met de juiste mix in het beleid ook snel van deze lockdown zullen herstellen. Uit eerdere coronagolven bleek het effect op de middellange termijn mee te vallen.’

Toch zijn de florissante groeicijfers vanwege de hoge inflatie ook vertekenend. ‘Hoe de wereldeconomieën omgaan met inflatie wordt het grote vraagstuk van de jaren twintig’, citeert persbureau Bloomberg vicevoorzitter Douglas McWilliams van het Centre for Economics and Business Research. ‘We hopen dat relatief kleine aanpassingen voldoende zijn, anders gaat de wereld richting een recessie in 2023 of 2024.’

Groeipijnen

De inflatie is dit jaar fors gestegen, in Nederland bedroeg die in november 5,2 procent op jaarbasis. Zit de wereldeconomie in een spagaat? Colijn: ‘We hebben door het sterke herstel van de economie te maken met groeipijnen. Maar een naderende recessie door de hoge inflatie vind ik nogal speculatief, dan moet die wel extreem hoog blijven. Je ziet dat de inflatie in Amerika en Groot-Brittannië structureler lijkt te zijn. De loongroei trekt sterk aan, de inflatie weerspiegelt zich in hogere prijzen op de gehele consumentenmarkt. De rest van Europa gaat toch vooral gebukt onder de gascrisis die de prijzen opdrijft.’

In Europa wordt de loongroei gereguleerd door cao’s en die is volgens Colijn beheersbaarder dan in Amerika, waar meer met individuele contracten wordt gewerkt. ‘Daarom beweegt het loongebouw in Europa als een olietanker, terwijl de lonen in Amerika pijlsnel kunnen stijgen. Het is ook de reden waarom de Federal Reserve (centrale bank van de Verenigde Staten, red.) sneller op de rem trapt dan de Europese Centrale Bank.’

Hoge gasprijs

Colijn begrijpt de visie van de ECB die de inflatie tijdelijk noemt. ‘Er valt iets voor te zeggen. Zodra de energieprijzen zakken, zal de inflatie ook lager worden. Natuurlijk is de hoge gasprijs deze wintermaanden een onzekere factor, toch voorzien analisten van de gasmarkt vanaf april een flinke daling van de prijzen. Er zit ook een politieke component in dit spel. We gaan een spannende winter tegemoet. Maar voorlopig zal de inflatie op de langere termijn niet structureel omhoog worden gestuwd door de energiemarkt.’

‘Voorzichtig optimisme’ over de groei van de wereldeconomie in 2022 is gepast, aldus ING-econoom Colijn. ‘En dus is het begrijpelijk dat de ECB vooralsnog geen groot alarm slaat over de inflatie.’