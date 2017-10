Wennink in de armen gesloten, Meurice geweigerd

Winnaar

Dat is zo leuk bij ASML - een zwaargewicht in de AEX-index en misschien wel de meest succesvolle nieuwkomer op het Nederlandse bedrijvenfront in de laatste decennia.



Er hoeft maar één machine meer te worden verkocht en het bedrijf heeft meteen weer een nieuw recordresultaat en topman Peter Wennink kan zich op de borst kloppen. De omzet van de fabrikant van hoogst geavanceerde chipmachines steeg in het derde kwartaal met 11 procent tot 2,4 miljard euro. Dat is meer dan was verwacht.



Het was te danken aan de verkoop van een extra machine van de nieuwe lichting (EUV) die met flinterdun ultraviolet licht ervoor kan zorgen dat in de toekomst nog meer transistoren op halfgeleiders kunnen worden geprint.