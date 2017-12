Welke renteperiode moet ik kiezen voor mijn ontslagvergoeding?

Dit is een vraag die veel mensen bezighoudt. De rente is nu laag. Hoe gaat u daarmee om? Dat speelt bij spaartegoeden: moet u de rente vastzetten als u weet dat u het geld lang niet nodig zal hebben? En ook bij grote tegoeden die uitgekeerd moeten worden. Dat kan een lijfrente of een ontslaguitkering zijn die allebei tot de AOW-datum geblokkeerd zijn. Laat u het bedrag snel of langzaam uitkeren?



Lang vastzetten of over een lange periode laten uitkeren levert meer rente op. Maar het voordeel daarvan is niet groot, want ook de rente voor langere looptijden is nu laag. Zoals gezegd: zodra u de AOW-datum bereikt, valt het geblokkeerde tegoed vrij. U moet een ontslagvergoeding omzetten in een uitkering in het jaar dat u de AOW-leeftijd bereikt. Een lijfrente hoeft niet direct te worden uitgekeerd. U kunt het geld maximaal vijf jaar laten staan en soms zelfs langer.