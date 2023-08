Welke partijen gaan biechten bij het Planbureau?

Deze week hebben politieke partijen aan het Centraal Planbureau (CPB) laten weten of ze al dan niet willen meedoen aan de traditionele doorrekening van de verkiezingsprogramma’s. De doorrekening verschijnt op 8 november, twee weken voor de Kamerverkiezingen. De planning staat uitgetekend in de ‘startnotitie’ die het CPB over het proces en de inhoud heeft geschreven.

Doorrekenen? Ik moest denken aan Pieter Omtzigt, die op vakantie is, en misschien bij thuiskomst nog wel wil aankondigen dat hij wil meedoen aan de verkiezingen met een eigen partij. Als de econometrist z’n ideeën wil laten doorrekenen moet hij wel op 21 augustus (om 12:00 uur om precies te zijn) zijn ‘pakket maatregelen’ aanleveren waarmee het CPB aan het rekenen kan slaan.

Afhakers zijn er intussen ook al. De SP doet (voor het eerst in decennia) niet mee. Nieuwkomer BBB doet niet mee. De Partij voor de Dieren, de PVV, Forum, Denk, Van Haga – ze bedanken.

Wat ik me afvraag is: hoeveel zin heeft het doorrekenen (nog)? Misschien is het antwoord wel: veel. Maar ik heb ook mijn twijfels.

In de eerste plaats politiek en praktisch. Niet alle keuzes zijn straks in kaart gebracht. Voor splinterpartijtjes doet dat er misschien niet zo toe. Maar dat BBB straks ontbreekt in de vergelijking is een groot gemis, gezien de peilingen. En misschien geldt hetzelfde wel voor Omtzigt. De praktische betekenis van Keuzes in Kaart wordt dan gering.

Frank Kalshoven is oprichter van De Argumentenfabriek en columnist van de Volkskrant. Columnisten hebben de vrijheid hun mening te geven en hoeven zich niet te houden aan de journalistieke regels voor objectiviteit. Lees hier de richtlijnen van de Volkskrant.

Maar mijn twijfel betreft óók de inhoud. Lezend in de startnotitie van het CPB realiseerde ik me weer eens hoe disciplinerend het proces is. Partijen moeten echt te biecht bij het CPB – en ze komen er niet vanaf met een paar weesgegroetjes.

Partijen moeten zich, om te beginnen, conformeren aan het ‘basispad’ dat op 17 augustus verschijnt. Dit is een verkenning door het CPB van de ontwikkelingen in de economie, de overheidsfinanciën in het bijzonder, in de komende kabinetsperiode, 2025-2028. Dit basispad is dan zoals dat heet ‘beleidsarm’, er is alleen in verwerkt wat nu al wet of regel is.

Dan moeten partijen hun ‘maatregelenpakket’ aanleveren. De sommen die het CPB maakt, gaan er vervolgens over hoe economie en overheidsfinanciën zich anders ontwikkelen ten opzichte van het basispad als gevolg van het pakket. Een voorbeeld. Laat in het basispad de economie de komende kabinetsperiode gemiddeld met 1,5 procent per jaar groeien waarbij het financieringstekort gemiddeld 1 procent bedraagt. Partij X verzint een maatregel waardoor de groei 1,7 procent is en het tekort 2 procent. De ‘effecten’ zijn dan: economische groei: + 0,2 procent; financieringstekort: + 1 procent.

Doorrekenen is geneuzel op de vierkante millimeter – belangrijk geneuzel. Het CPB dwingt de partijen maatregelen concreet te maken, juridisch en praktisch uitvoerbaar, en hanteert hierbij bovendien de regel dat alleen beleid dat de overheid (in principe) zelf kan uitvoeren meetelt in de doorrekeningen. Een leuk bestuurlijk akkoord afsluiten met boeren over stikstofreductie? Daar gelooft het CPB pas in als het getekend is.

De ene kant bij dit alles: het is buitengewoon nuttig. Partijen die willen luchtfietsen, bellen willen blazen, en/of sprookjesbeleid willen voeren vallen genadeloos door de mand.

Mijn twijfel: de nadruk ligt bij het doorrekenen niet meer op de goede dingen. We gaan er volgende week naar kijken.

Reageren? Email: frank@argumentenfabriek.nl