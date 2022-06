Welke denkfout maakt Bernard van Praag over de pensioenen?

‘Kunnen we elkaar binnenkort spreken?’ Een paar maanden geleden zocht Bernard van Praag contact. Van Praag is de éminence grise van de Nederlandse economie en emeritus universiteitshoogleraar van de Universiteit van Amsterdam. Of hij me een artikel mocht sturen, omdat hij benieuwd was naar mijn commentaar. Vanzelfsprekend. Een andere versie van zijn stuk verscheen vrijdag in het FD.

Sindsdien zit ik met pensioenvragen waarop ik geen antwoord weet. Ik deel ze nu, omdat ik denk dat ze relevant zijn.

De kern van de zaak is deze. Van Praag stelt dat het vermogen dat is opgebouwd in collectieve pensioenfondsen de afgelopen jaren zo sterk is gegroeid dat het normale rendement hierop voldoende is om de pensioenen van te betalen, nu en in de toekomst. Hij noemt dat ‘rendementsdekking’ van de pensioenen. Als hij gelijk heeft – wat dus de hamvraag is – zet dat de hele pensioendiscussie op haar kop.

Klopt het? In elk geval is het collectieve pensioenvermogen inderdaad zeer sterk gegroeid, grofweg verdrievoudigd sinds 2008 tot 1.815 miljard euro, eind vorig jaar (volgens cijfers van De Nederlandsche Bank).

Wat ook klopt is dat pensioenfondsen op langere termijn goed geld verdienen met beleggen. Het grootste pensioenfonds van Nederland, het ABP, schrijft dat het gemiddeld de afgelopen 20 jaar zo’n 7 procent rendement heeft geboekt op jaarbasis.

Nemen we dat vermogen van 1.815 miljard, en boeken de pensioenfondsen in 2022 7 procent rendement, dan komt er dus 127 miljard euro rendement binnen. Plus zo’n 42 miljard aan pensioenpremies. Aan gepensioneerden maken de pensioenfondsen 35 miljard over. Per saldo groeit het vermogen dus met 134 miljard verder.

Ondanks het sterk gestegen vermogen konden de pensioenfondsen de afgelopen jaren de uitkeringen niet of nauwelijks verhogen. De dekkingsgraad, de verhouding tussen bezittingen en schulden van pensioenfondsen, was namelijk beroerd. De schulden aan toekomstige gepensioneerden stegen net zo hard als het vermogen. Begin dit jaar telde DNB 1.588 miljard aan schulden van pensioenfondsen, waarmee de dekkingsgraad uitkwam op ruim 114.

Die dekkingsgraad is volgens vele pensioendeskundigen het cruciale ding. Die moet de actuele stand weergeven van de bezittingen en schulden. Bezittingen? Gewoon de huidige marktwaarde optellen van alle aandelen, alle obligaties, al het vastgoed dat het pensioenfonds bezit. Verplichtingen? Dat is lastiger, omdat die verplichtingen in de toekomst liggen: het zijn pensioenuitkeringen die over tien, twintig of vijftig jaar moeten worden overgemaakt. Om deze verplichtingen terug te rekenen naar het heden gebruiken we nu de risicovrije toekomstige marktrente. De uitkomst van deze berekening van de dekkingsgraad is dezer dagen dus 114. Is veel beroerder geweest, maar nog steeds te laag.

Wat is nu mijn probleem? Dat er twee manieren van kijken zijn die allebei redelijk ogen en tegelijkertijd onverenigbaar zijn. De ‘officiële’ kijk: dekkingsgraad 114. De kijk van Bernard van Praag: het pensioenvermogen is inmiddels zo groot dat het normale rendement hierop alleen al ruim voldoende is om alle toekomstige pensioenen van te betalen.

Mijn vermoeden is dat het verschil in kijken iets te maken heeft met de equity premium puzzle, het door economen nog slecht begrepen verschijnsel dat het rendement op (risicovolle) aandelen zoveel hoger ligt dan dat op (risicovrije) staatsobligaties. Maar vastpakken kan ik het niet.

Ik vroeg daarom aan pensioendeskundigen: welke denkfout maakt Van Praag? Waar gaat hij de mist in? Ik kreeg helaas geen heldere antwoorden. Weet u het?

Frank Kalshoven is oprichter van De Argumentenfabriek. Reageren? Email: frank@argumentenfabriek.nl.