Welk beschaafd iemand kan cynisch Nederland besturen én verkopen?

‘Een beschaafde man’, zo typeerde columnist Martin Wolf van The Financial Times zondag in Buitenhof premier Mark Rutte.

Het orakel van de great & good, die jaarlijks in de peperdure sneeuw van Davos confereren, constateerde dat een kleine open economie als Nederland meedeint op de woelige baren van het wereldgebeuren. Eigenlijk doet de premier van Nederland er niet zoveel toe.

Commentatoren en columnisten roepen nu in koor dat Rutte zijn tijd heeft gehad. Als hij opstapt, zou het land een zucht van verlichting slaken.

Helaas is dat maar voor één dag. Of misschien zelfs voor een paar uurtjes. Rutte zou kunnen worden vervangen door Klaas Dijkhoff of Sophie Hermans, maar ook kabinet-Dijkhoff I of kabinet-Hermans I zal met de handen in het haar zitten over de vluchtelingenopvang, het stikstofprobleem, de toeslagenaffaire en het koopkrachtverlies.

Er gaat geen crisis weg met het opstappen van een premier, laat staan alle crises. Vluchtelingen zullen niet besluiten massaal naar Denemarken te gaan in plaats van Nederland, noch zullen luchtkastelen uit de grond worden gestampt waarin de vluchtelingen kunnen worden gehuisvest. De stikstof moet ook dan worden verminderd en de koopkracht gerepareerd.

Als een simpele vervanging niet volstaat, moet met het vertrek van Rutte de coalitie worden opgeblazen en mag het volk spreken. Maar die zal het volgens de laatste peilingen alleen nog erger maken. Bij nieuwe verkiezingen houdt de coalitie nog maar 44 zetels over. Zelfs als daar andere ‘redelijke partijen’ (PvdA, GroenLinks) aan mee zouden doen, is er geen meerderheid.

De beste oplossing is een nieuwe regering van protestpartijen met Caroline van der Plas als premier, Wilders op Binnenlandse Zaken en Asielbeleid, Baudet op Financiën, Eerdmans op Buitenlandse Zaken, Marijnissen op Sociale Zaken en Ouwehand op Landbouw en Milieu. Het poldermodel eindigt als een bananenrepubliek. En verder doemdenkend worden regeringen van bananenrepublieken nogal eens omver geworpen met een coup. De generaals werken al aardig aan hun pr. De commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim deed onlangs zelfs mee aan de Canal Parade tijdens Pride.

Rutte zou over zijn houdbaarheidsdatum zijn. Maar dat geldt ook voor Olaf Scholz. Driekwart van de Duitsers is ontevreden over hem en hij zit er niet eens een jaar. Macron heeft na zijn herverkiezing een vrije val gemaakt. En Biden, die toch best wel wat voor elkaar krijgt, wordt door de meeste Amerikanen evenmin gepruimd. De Indiase premier Modi blijkt de enige leider van een democratisch land te zijn die de steun van de meerderheid geniet.

Aan Nederland is nog veel kapot te maken. Ten slotte groeide de economie met 2,6 procent in het laatste kwartaal. Dankzij de inflatie daalt de staatsschuld naar 47 procent van het bbp en het overheidstekort naar 0,9 procent. Dit land heeft het beste of één na beste pensioenstelsel ter wereld en het op drie na beste zorgsysteem in de wereld. Maar in al het cynisme verstommen deze cijfers.

Misschien is er een ander beschaafd iemand te vinden die het beter kan verkopen.