Wegens ziekte gesloten: Maastricht Airport dicht door gebrek aan luchtverkeersleiders

De verkeerstoren van Maastricht Aachen Airport was onderbemand door ziekte, waardoor het complete vliegveld dicht moest. Beeld ANP

Door de vliegstop, waartoe zaterdag in allerijl werd besloten, liepen twee vrachtvluchten en een privévlucht vertraging op. In een veiligheidsbulletin konden piloten lezen dat ‘Maastricht’ niet beschikbaar was als uitwijkhaven in het geval van panne of noodsituaties aan boord.

Volgens directeur Jos Roeven is het niet de eerste keer dat zijn luchthaven sloot vanwege een gebrek aan luchtverkeersleiders. ‘Afgelopen zomer kregen we er ook mee te maken. Toen moest een vliegtuig uitwijken naar een ander vliegveld.’

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zegt voldoende verkeersleiders te hebben om de dagelijkse operatie veilig te draaien. ‘Het is veilig, maar wel druk, en bij de regionale luchthaven Maastricht Aachen Airport is de personeelsbezetting kwetsbaar wanneer er sprake is van ziekte van luchtverkeersleiders’, zegt een woordvoerder. ‘Het is niet uit te sluiten dat LVNL opnieuw wordt genoodzaakt haar dienstverlening daar korte tijd te staken.’ Daarbij kijkt ze naar tijdstippen die leiden tot zo min mogelijk impact, net als zondag. ‘Met het drukke zomerseizoen voor de deur is dit een redelijk zorgwekkende ontwikkeling’, meent directeur Roeven.

Maastricht Aachen Airport is al zes kwartalen achtereen de snelst groeiende regionale luchthaven van Nederland. Vorig jaar verwerkte het vliegveld 450 duizend passagiers – 60 procent meer dan in 2018. Dit jaar verwacht het vliegveld nog meer passagiers omdat prijsvechter Ryanair en vakantiecharterbedrijf Corendon meer bestemmingen gaan vliegen vanaf Maastricht. In vakblad Luchtvaartnieuws zei Corendontopman Steven van der Heijden eerder dit jaar dat zijn bedrijf over ‘een paar jaar vaker zal vliegen vanuit Maastricht dan van Schiphol.’

Corendon kan niet zeggen of de problemen bij de luchtverkeersleiding van Maastricht de toekomstplannen op de tocht zetten. Het ziekteverzuim zondag had geen gevolgen voor het bedrijf, dat wekelijks 21 vluchten vanaf de Limburgse luchthaven verzorgt.

Maastricht Aachen Airport wil uitbreiden, maar stuit op tegenstand van omwonenden en milieugroeperingen. Die behaalden begin dit jaar een gedeeltelijke overwinning toen de Inspectie Leefomgeving en Transport oordeelde dat de luchthaven zijn vergunning overtrad. Die vergunning bepaalt dat vliegtuigen niet de volledige lengte van de startbaan mogen gebruiken, maar slechts 2.500 van de 2.750 meter. Vanaf komende donderdag starten daarom ‘toestellen die in noordelijke richting vertrekken niet meer vanaf het begin van het asfalt’, meldt het vliegveld.