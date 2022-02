Wees consistent en belast de Kalshoventjes toch eens wat eerlijker

Gestegen gasprijzen? Mijn energieleverancier stelde onlangs voor het maandbedrag dat we betalen te verlagen met 16 euro per maand. De reden: de overheid verlaagt de opgelegde heffingen. Het voorstel kwam tot mij onder het motto: ‘We hebben goed nieuws.’ Dat was goedbedoeld, maar ik kreeg er warme wangen van. Van schaamte.

Vanwaar de schaamte? Nou, omdat er overheidsgeld wordt besteed aan het subsidiëren van een zeer welvarend huishouden. Door het vaste leveringscontract met onze energieleverancier merken wij (voorlopig) niets van de gestegen gasprijs, en toch krijgen we (schaars) belastinggeld toebedeeld. Dat kan de bedoeling toch niet zijn?

Die zestien energie-euro’s per maand zijn natuurlijk maar het topje van de ijsberg. Ze komen hard binnen omdat ze zo concreet zijn, zo tastbaar, omdat ze de rekening zouden kunnen zijn van een snel biertje na het werk met een collega.

Dat geldt niet voor de ijsberg onder water. Die bestaat uit groot bier. De subsidie die we ontvangen omdat we hypotheekrente betalen, de fiscale voordelen die we krijgen omdat we ondernemers zijn, in box 1 respectievelijk box 2. De minieme heffingen in box 3, die we dan binnenkort ook nog terugkrijgen over de afgelopen jaren omdat de rechter de belastingheffing daar onvolkomen vindt. Maar deze ijsberg aan belastingvoordelen schuift slechts een keer per jaar voorbij, bij de belastingaangifte, en is dan nog nauwelijks waarneembaar door het cijfergeweld waarmee dat gepaard gaat. Zo concreet als die 16 euro zijn, zo abstract zijn die duizenden, nee tienduizenden euro’s (fiscale) subsidie die ons jaarlijks ten deel vallen.

Belast die Kalshoventjes toch eens wat eerlijker; hou op ons te subsidiëren!

Vanwaar deze oproep? Vanwege de consistentie in opvattingen. Naar mijn waarneming neemt die zienderogen af. Veel mensen zijn vóór hogere salarissen in de zorg; veel van dezelfde mensen zijn tegen een hogere zorgpremie. Veel mensen zijn vóór hogere compensatie voor leenstelselstudenten; maar tegen het verhogen van belastingen op hun inkomen (of vermogen) om dat te betalen. Veel mensen zijn vóór het hoger belasten van vermogen, maar schieten in de kramp als het hun eigen vermogen betreft, vooral hun eigen huis. Niets menselijks is ons vreemd, kortom. Maar optellen doet het natuurlijk niet.

Er lijkt altijd iemand anders te zijn die de rekening moet betalen. In de ‘tegenbegroting’ die PvdA en GroenLinks deze week presenteerden, heet het bij voorgenomen belastingverhogingen van bijna 28 miljard euro dat ‘miljonairs en pandjesbazen eerlijker gaan bijdragen aan de samenleving’. Daar zijn er op de totale bevolking zo weinig van, dat kun je makkelijk opschrijven; je stoot bijna niemand tegen het hoofd. De boodschap is dus: wij een beter land, en een paar miljonairs en pandjesbazen betalen de rekening. Was het maar zo makkelijk.

Het moet natuurlijk zijn: wij een beter land, wij de rekening betalen – waarbij sterke schouders veel meer kunnen dragen dan nu het geval is. Maar dan gaat het niet om een enkele miljonair of pandjesbaas, maar om laten we zeggen een tot twee miljoen van de kleine acht miljoen huishoudens. Met ons bovenmodale huishoudinkomen. Met onze eigen woning. Met onze zelfstandigenaftrek misschien. Of met ons ‘gebruikelijk loon’ uit de bv. Met onze fiscaal vriendelijke elektrische auto van de zaak, wellicht. Met ons leuke erfenisje, indien van toepassing. Met mogelijk ons appartementje voor de studerende kinderen. Met onze crypto-valuta of aandelenpakketje. Et cetera.

En met onze overheidssubsidie op de gasrekening dus.

Frank Kalshoven is directeur van De Argumentenfabriek. Reageren? Email: frank@argumentenfabriek.nl.