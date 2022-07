Weer nieuwe sancties tegen de Russische defensie-industrie, maar Rusland blijft gewoon wapens produceren

Pro-Russische troepen in een pantserwagen in de stad Popasna in de regio Loehansk in Oekraïne. Beeld Reuters

Tref Vladimir Poetins oorlogsmachine keihard, dat is op dit moment de boodschap van de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen. Bijvoorbeeld door hem af te snijden van westerse technologie. Want in veel Russische wapens die nu al vier maanden dood en verderf zaaien in Oekraïne, zitten westerse onderdelen. Zoals in drones, vliegtuigen en kruisraketten: van microchips en printplaten tot antennes.

Ook afkomstig van Nederlandse bedrijven, zo zag de Britse onderzoeksgroep Conflict Armament Research, die in Oekraïne wrakstukken van Russische wapens onderzocht. ‘Door de Russische defensie-industrie te treffen, zullen Poetins mogelijkheden verminderen en zal zijn oorlog tegen Oekraïne verder belemmerd worden’, aldus Yellen deze week bij de afkondiging van de nieuwe sancties na afloop van de G7-top.

Een van de zeventig bedrijven die gestraft worden is Rostec, het staatsconglomeraat dat het hart vormt van Ruslands militair-industriële complex. De wapens die Rostec maakt, zoals gevechtsvliegtuigen, zorgen er mede voor dat Rusland ’s werelds een-na-grootste wapenexporteur is. Goed voor zo’n 14 miljard euro per jaar, verdiend met leveranties aan 45 landen.

Geen mokerslag

Maar zullen de westerse sancties neerkomen op een mokerslag voor de Russische bedrijven? Nee, zegt Maxim Starchak, een defensie-deskundige uit Rusland die verbonden is aan de Canadese denktank Centre for International and Defence Policy. ‘Sancties zullen de Russische defensie-industrie niet stoppen’, betoogt Starchak. Want zolang miljarden de staatskas blijven binnenstromen, verdiend met de export van olie en gas, zal Poetin volgens Starchak genoeg geld hebben om nieuwe wapens te bestellen voor de oorlog.

Een hoge Russische defensie-functionaris schatte deze maand dat dit jaar ruim 11 miljard euro meer zal worden uitgegeven aan de krijgsmacht dan in 2021. Toen ging er 63 miljard euro naar het leger. Starchak: ‘De sancties zullen alleen van invloed zijn op de kwaliteit van de wapens. Rusland zal de nieuwste technologieën verliezen, maar kan kopieën maken van onderdelen. Of de inlichtingendienst steelt de nieuwste. De kwaliteit zal niet perfect zijn. Maar de Sovjet-Unie stond ook onder sancties en produceerde toch raketten en andere wapens.’

Het tekort aan onderdelen, voornamelijk elektronische, dreigt vooral de productie van hightechwapens in gevaar te brengen. De voorraad slinkt snel, vooral die van raketten, omdat de oorlog langer duurt dan Moskou had gedacht. Starchak schat dat tot zo’n 20 procent van de elektronica in raketten en besturingssystemen afkomstig is uit het Westen. ‘Wij hebben berichten van Oekraïners ontvangen: wanneer zij Russisch militair materieel op de grond vinden, is dat gevuld met halfgeleiders die uit vaatwassers en koelkasten zijn gehaald’, zei Gina Raimondo, de Amerikaanse minister van Economische Zaken, onlangs in de Senaat.

‘De klok rond’

De Russische defensie-industrie betaalt nu de prijs voor de onwil om na de val van de Sovjet-Unie zelf hoogwaardige elektronische onderdelen te maken. Het was immers goedkoper en makkelijker om ze in het Westen te kopen. Ook na de annexatie van de Krim in 2014, toen Moskou eveneens werd bestraft met sancties, kwam hierin geen verandering. Om toch aan de onderdelen te komen, werden gewoon bv’tjes in diverse landen opgericht.

Ook probeerden de Russen via bedrijven in bevriende landen aan de onderdelen te komen. Met name Chinese bedrijven zijn niet te beroerd om hieraan mee te werken, ondanks de sancties. Zo plaatste de Amerikaanse regering dinsdag vijf Chinese ondernemingen op een zwarte lijst, omdat ze na de invasie bleven doorgaan met het leveren van belangrijke onderdelen en materialen aan de Russische defensiefabrikanten. Nog eens 31 bedrijven uit diverse andere landen, van Pakistan tot Litouwen, werden op de zwarte lijst gezet.

Starchak zegt dat de Russische bedrijven nu ‘de klok rond’ werken om met de bestaande voorraad aan westerse onderdelen zoveel mogelijk hightechraketten te maken. Hij schat dat elke maand enkele tientallen raketten, waaronder kruisraketten, worden geproduceerd.

‘Alles op alles zal worden gezet om vergelijkbare onderdelen te kopen in landen die nog geen sancties zijn opgelegd’, zegt de Russische defensie-expert. ‘Ik ben ervan overtuigd dat de regering alles zal doen om ervoor te zorgen dat de productie van wapens niet tot stilstand komt. En kwaliteit is nu niet belangrijk. Het gaat om het eindproduct. Om de Russische militaire industrie te stoppen, moet je de inkomsten van de regering stoppen. Maar dat zal nooit gebeuren, aangezien Rusland nog altijd weet te verdienen aan de olie- en gasexport.’