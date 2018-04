Weekendtrein naar België wordt twee keer zo duur, maar wel iets sneller

Niet tevreden

'Wij zijn nadrukkelijk niet tevreden over de ticketprijzen', zegt Rover-woordvoerder Sanne van Galen. 'Zeven dagen is een veel te lange periode om van tevoren te moeten boeken.' Rover pleit daarom voor een vroegboekkorting op boekingen van minimaal drie dagen voor vertrek. 'Nederlandse reizigers horen spontaan een dagje naar Antwerpen of Brussel te kunnen boeken. Met de nieuwe prijzen kan dat niet. We willen graag meer mensen de trein in krijgen, maar zo winnen we het nooit van de auto.'



NS-zegsman Ton Boon ontkent dat de spoorbedrijven de weekendtarieven verhogen om meer geld in het laatje te krijgen. NS en NMBS zouden de hoeveelheid treinreizigers tussen Amsterdam en Brussel meer over de week uit willen smeren. 'Dankzij de korting puilden de treinen in het weekend uit.' Boon wijst erop dat doordeweekse enkeltjes naar België goedkoper worden, althans voor vroegboekers. Wie minstens een week van tevoren een kaartje koopt, betaalt voor een enkele rit tussen Amsterdam en Brussel geen 45 euro meer, maar 25 euro. Maar last minute aangeschafte enkeltjes worden ook door de week in de meeste gevallen duurder.