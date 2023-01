We zien geen marktfalen, we zien overheidsfalen

Deze krant sloot het vorige jaar af met een reeks commentaren waarin de belangrijkste veranderingen van 2022 werden geduid. In een van deze commentaren betoogde de krant dat ‘de markt’ had afgedaan, ‘uitgewerkt’ zou zijn. Aan het ‘doorgeslagen efficiencydenken’ moet een einde komen, aldus de krant, die haar commentaar afsloot met de woorden dat het ‘geen moment te vroeg’ is dat de overheid ‘de regie’ terugneemt.

Dit commentaar, om er eerst iets positiefs over te zeggen, voelt de tijdgeest goed aan. In artikelen van deze strekking komt ook het woord ‘neoliberaal’ nogal eens voor. Veel mensen kijken dezer dagen met hoopvolle blik naar de overheid die moet helpen problemen op te lossen. Een te hoge energierekening, bijvoorbeeld. De zoektocht naar een huis. Een plek op de kinderopvang.

Toch zou mijn suggestie zijn dat dit perspectief niet alleen onjuist is, maar ook weinig helpt om maatschappelijke voortgang te boeken in het nieuwe jaar. Het is linkse borrelpraat.

De ordening van processen van voortbrenging en verdeling vindt in (landen als) Nederland plaats via de markt, via de overheid, en via allerlei hybride tussenvormen ervan. De overheid bepaalt in praktisch alle gevallen de spelregels.

De chaos op Schiphol, bijvoorbeeld, in het commentaar aangedragen als voorbeeld van ‘uitgewerkte’ marktwerking, vond plaats bij een staatsbedrijf. De rijksoverheid en de gemeenten Amsterdam en Rotterdam zijn samen goed voor bijna de volle eigendom van de luchthaven. De overheden zijn er tevens regelgever, en controleur.

Tegelijkertijd is Schiphol actief op ‘echte’ markten, al zijn ook die stuk voor stuk door de overheid gereguleerd. Vliegmaatschappijen zijn er klant (en via hen de reizigers). Schiphol is ook actief op de arbeidsmarkt, direct via eigen personeel of indirect via ingekochte diensten, zoals voor de koffersjouwers. En ja, dat liep helemaal mis. Topman weg, tientallen miljoenen schade.

Juist dat deel van het verhaal, echter, illustreert de kracht van marktwerking, namelijk dat bedrijven die hun zaakjes niet op orde hebben schade ondervinden, in de problemen komen, uiteindelijk failliet kunnen gaan. Marktwerking disciplineert tenminste.

Veel problemen die worden toegeschreven aan ‘de markt’ zijn, een spade dieper, problemen met de overheidsregulering van de markt. Zo wordt in het commentaar gewezen op de woningmarkt, waarin ‘de volkshuisvestingsplicht praktisch werd losgelaten en voor beleggers de rode loper werd uitgelegd’. Als er nu een markt is die volledig van reguleringsgekkigheid aan elkaar hangt dan is het de woningmarkt wel.

De overheid stimuleert de vraag naar woningen via subsidies aan huurders (huurtoeslag) en kopers (hypotheekrenteaftrek). De overheid remt nieuwbouw af via ruimtelijke ordeningsbeleid, om het vervolgens weer financieel te stimuleren. De overheid reguleert prijs, toegankelijkheid en kwaliteit van sociale huurwoningen via een stelsel met woningcorporaties, goed voor eenderde van de totale voorraad. De overheid reguleert de financiering van koopwoningen (via leennormen). De overheid strooit met voordeeltjes voor doelgroepen (starters bijvoorbeeld), staat toe dat gemeenten voorrangsbeleid voeren (eigen inwoners eerst), differentieert de overdrachtsbelasting. Dezelfde overheid weigert vermogenswinst op onroerend goed te belasten. De overheid definieert (in steen gehouwen) huurdersrechten.

Ja, de woningmarkt is een misbaksel. Maar dat heeft weinig te maken met ‘de markt’ en alles met de overheidsregulering van de markt. Het is geen marktfalen dat we daar zien, maar overheidsfalen.

Goed. Linkse borrelpraat helpt Nederland niet verder. Rechtse ook niet trouwens. Laten we dit jaar steeds een spade dieper steken in onze analyses. Dan komen ook de oplossingen in zicht.