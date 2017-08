We vliegen lekker goedkoop, maar wel met de knieën in de nek

Zat u dit jaar weer eens met uw knieën in uw nek op de vlucht naar Ibiza? Wen er maar aan. De commerciële luchtvaart is druk doende nog meer passagiers in een vliegtuig te proppen. Sommige maatschappijen doen dat door de ruimte tussen twee rijen stoelen die achter elkaar staan (de seat pitch) in te krimpen tot 71 centimeter. Dat is 8 tot 10 centimeter minder dan nu gangbaar is. Het zitvlak komt ook steeds meer klem te zitten, want stoelen worden smaller.