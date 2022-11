We stevenen af op een recessie, maar gaan we er ook iets van merken?

De huidige recessie is vooralsnog mild, onder meer door de krapte op de arbeidsmarkt. Op de foto het Mainport Next Event van 15 november in Rotterdam waar middelbareschoolleerlingen kunnen kennismaken met een baan in de haven. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De Nederlandse economie is goed op weg om haar negende recessie in ruim vijftig jaar in de geschiedenisboeken te schrijven. In het derde kwartaal kromp het bruto binnenlands product met 0,2 procent ten opzichte van de drie voorgaande maanden. De verklaring voor het tegenvallende cijfer zit voornamelijk in de tegenvallende investeringen, en dan met name in woningen en infrastructuur, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral de handel, vervoer en horeca droegen negatief bij aan de economische ontwikkeling. De zakelijke dienstverlening groeide nog wel.

Als het groeicijfer ook in het vierde kwartaal met een minteken begint, is de recessie volgens de gangbare Europese definitie (‘twee opeenvolgende kwartalen van krimp’) een feit. Een onduidelijk feit, dat wel, want de ene economische neergang is de andere niet.

Hoe ontstaan recessies?

Recessies ontstaan om uiteenlopende redenen. Door het uiteenspatten van een zeepbel op de beurs bijvoorbeeld, door een explosie van grondstoffenprijzen, door een pandemie, of door het uitbreken van een oorlog. Ze komen ook in verschillende vormen. Sommige recessies zijn als een gure winter, met veel faillissementen en flink oplopende werkloosheid. Andere lijken meer op een zomerbui. De economische schade blijft daarbij beperkt, en er gaan weinig banen verloren. Dat heet dan een ‘technische recessie’: technisch gezien klopt het, maar in de beleving valt er niet veel van te merken.

Het is koffiedik kijken hoe ernstig de recessie wordt die we nu doormaken. Ze is in elk geval eerder begonnen als een zomerbui dan als een barre winter. In het derde kwartaal was de krapte op de arbeidsmarkt nog altijd bijzonder groot, zo leren cijfers van het CBS bijvoorbeeld. Tegenover elke 100 werklozen stonden toen 121 vacatures.

Toch zijn ook daar tekenen van afkoeling te merken. In het tweede kwartaal ging het nog om 143 vacatures per 100 werklozen. De verwachting is dat deze trend zich doorzet. Bij een economische vertraging of krimp zoeken bedrijven naar besparingen, en zullen ze eerder mensen ontslaan dan werven. De honger om nieuwe ondernemingen op te richten is begrijpelijkerwijs klein, en werknemers die minder zeker zijn van hun baan, of meer concurrentie ondervinden van werkzoekenden, zullen minder snel loonopslag eisen. Consumenten zijn voorzichtiger, proberen meer te sparen, en stellen grote uitgaven uit.

Waar komt deze recessie vandaan?

Deze recessie is ingegeven door wat economen een ‘negatieve aanbodschok’ noemen. Door de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen van energie en andere grondstoffen omhoog geschoten. De kosten van bedrijven zijn toegenomen, zij berekenden die vaak door aan de consumenten, zodat de inflatie de koopkracht uitholt. ‘Het belangrijkste economisch rapport de komende tijd is het weerbericht’, zegt Luc Aben, hoofdeconoom van Van Lanschot. Als de energieprijzen weer dalen, volgen de prijzen van voedsel en andere voor consumenten essentiële producten vanzelf.

Daar kan Rabobank-econoom Hugo Erken zich in vinden. Dit jaar redden we het waarschijnlijk wel met gasvoorraden die voor 95 procent zijn gevuld, denkt hij. ‘Maar volgend jaar wordt veel lastiger, omdat we dan niet meer kunnen terugvallen op Russisch gas.’ Hij waarschuwt ook voor overdreven optimisme over lagere prijzen voor producten en diensten. ‘Het kan nog maanden duren voor bedrijven de hogere producentenprijzen die ze de voorbije maanden al hebben afgetikt helemaal hebben verwerkt in hun verkoopprijzen. Een deel van de prijspijn moeten we dus nog krijgen.’

Het is zeker niet de eerste keer dat de Nederlandse economie met een aanbodschok te kampen heeft. Dat was ook het geval bij de recessie van de jaren zeventig (oliecrises) en die van de coronapandemie in 2020. Bij die laatste recessie was het probleem niet alleen dat landen in lockdown gingen, waardoor de aanvoerketens verstoord raakten. Er was daarnaast ook een vraagschok, doordat burgers vanwege de grote economische onzekerheid en angst voor besmettingen minder gingen spenderen.

Hoe pijnlijk kan een recessie zijn?

Een belangrijke reden waarom die coronarecessie niet uitdraaide op een traumatische ervaring, is dat de overheid paraat stond om met allerhande steunmaatregelen de pijn van burgers en bedrijven te dempen. Daardoor was de economie snel weer boven Jan. Ook nu heeft de regering verschillende regelingen op touw gezet om koopkrachtverlies te beperken en ondernemingen te steunen. Denk aan het energieplafond en het energiesteunpakket voor het bedrijfsleven.

Verder leunt de overheid sowieso al tegen de wind in met haar begrotingsbeleid, via de zogeheten automatische stabilisatoren. Mensen die hun baan verliezen bijvoorbeeld, krijgen een werkloosheidsuitkering. Tegenover die hogere uitgaven staan lagere inkomsten omdat de vennootschapsbelasting, personenbelasting en btw tijdens recessies minder opbrengen dan in florissante tijden.

Landen hebben bij dit ingrijpen geleerd uit het verleden en wat er gebeurt als ze op de handen blijven zitten. In de Verenigde Staten adviseerde minister van Financiën Andrew Mellon na het uitbreken van de Grote Depressie in 1929 president Herbert Hoover om de rot uit het systeem te halen door alles te liquideren. Dit betekent dat bedrijven personeel moesten ontslaan, beleggers aandelen moesten dumpen en schuldenaars hun huis te koop moesten zetten. Uit de as zou dan een gezondere economie herrijzen. Maar deze ‘liquideer alles’-aanbeveling maakte de depressie alleen maar dieper en langduriger.

Zijn er ook goede kanten aan een recessie?

Recessies kunnen hun nut hebben. Daarom heeft royaal overheidsingrijpen een kostprijs, en niet alleen omdat het de staatsschuld de hoogte injaagt. Recessies kunnen helpen het kreupelhout weg te snoeien in de economie, en zo de weg vrij te maken voor verse impulsen. Als bedrijven verdwijnen, komen personeel en kapitaal vrij voor andere ondernemingen.

Als dit proces niet op gang komt doordat de overheid te genereus ondersteunt, ondergraaft dat de economische groei van de toekomst. ‘Elke kunstmatig gestimuleerde herleving laat een deel van het werk van een recessie onuitgevoerd’, verklaarde de legendarische Oostenrijkse econoom Joseph Schumpeter ooit. ‘Niet alleen laat het toe dat er onverteerde problemen overblijven, maar het voegt er ook nieuwe aan toe waardoor een nieuwe crisis kan ontstaan.’

Hoe eindigt deze recessie?

Economen kunnen zich sinds de publicatie van de CBS-cijfers het hoofd breken over welke ‘letter’ het groeipad symboliseert van deze economie, en dus deze recessie zal typeren. De kans op een V-vormige recessie lijkt klein. De economie is immers niet snel ingestort, waardoor het onaannemelijk is dat die straks weer fors opveert. Zoiets gebeurde wel bij de coronarecessie van 2020, toen de economie in het eerste halfjaar met ruim 9 procent kromp, om vervolgens binnen drie maanden tijd alweer met 6,2 procent te groeien.

Mogelijk steven we af op een U-vormige recessie, waarbij de economie afkalft, om vervolgens een tijdlang te stabiliseren bodemen voor het herstel begint. Dat zou in elk geval beter zijn dan bij een L-vormig exemplaar, waarbij het herstel helemaal uitblijft. Of misschien wordt het wel een recessie met een K-vormig herstel, waarbij slechts een aantal sectoren opnieuw de weg omhoog vindt, terwijl andere hun weg omlaag vervolgen. Een duidelijke tweedeling in de economie dus. Een dergelijk verloop liet zich zien bij het herstel van de coronapandemie.

Wat al deze lettervormen delen is de onzekerheid over de kracht van het uiteindelijke herstel. Keren we dan via een inhaalbeweging terug naar hetzelfde groeipad als ervoor, of is de economie op een structureel lager groeipad beland? De toekomst is nu nog omgeven door te veel onzekerheden om daar uitsluitsel over te geven. Zo hangt het onder meer af van het verdere verloop van de oorlog in Oekraïne, het succes van de strijd tegen de inflatie, en dus zelfs het weer.