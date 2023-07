We kunnen nog wel een centrale bank met wat Homerus-beleid gebruiken, voor het onderwijs bijvoorbeeld

In alle rust kondigde de president van de Europese Centrale Bank (ECB), Christine Lagarde, donderdag aan de depositorente te verhogen tot 3,75 procent. Het besluit kwam dan ook niet als een verrassing. Lagarde had de verhoging zes weken geleden bij het vorige rentebesluit al laten doorschemeren, schreef deze krant vrijdag. De rentestap heeft als doel de inflatie in Europa terug te dringen van het huidige niveau van 5,5 procent naar de gewenste 2 procent per jaar.

Dit lijkt saai maar is – een kwartslag gedraaid – juist opwindend. Dit is namelijk het pregnantste voorbeeld van Homerus-beleid, genoemd naar de schrijver die zijn hoofdpersoon Odysseus aan de mast bond om hem zo in staat te stellen de lokroep van de sirenen te weerstaan.

Lagarde is een technocraat, met een inflatiedoelstelling en een gereedschapskist met instrumenten om die doelstelling te bereiken, waaronder dus die depositorente. De ECB kan onafhankelijk haar werk doen, dat is zo vastgelegd door gekozen politici in wetten en regels. Politici hebben nog wel invloed op de benoeming van de persoon van de Europese bankpresident, zoals ze dat in elk land afzonderlijk ook hebben op de benoeming van de lokale bankpresident die meebeslist in Frankfurt tijdens ECB-bestuursvergaderingen.

Over de auteur

Frank Kalshoven is oprichter van De Argumentenfabriek. Reageren? E-mail: frank@argumentenfabriek.nl

Politici hebben zichzelf, waar het de inflatie betreft, op deze manier vastgebonden aan de mast. Ze hebben het doel geformuleerd (graag een inflatie van een procent of 2), procedures en instrumenten vastgelegd, en bemoeien zich er niet meer mee, praten niet meer over monetair beleid – in principe dan toch.

Wie dan de sirenen zijn? Dat zijn de geldpersen. We hebben de afgelopen jaren, toen de rente een tijdje nul procent was, kunnen zien wat het effect is op politici als ze denken dat geld gratis is. Ze gaan het met bakken tegelijk uitgeven, schulden maken. Een politicus met een geldpers op z’n kamer is als een zuipschuit in de kelder van een wijnchateau, als een gokker in Monaco, als een racefanaat op de Duitse Autobahn.

Het was en is dus wijs van de politiek in Nederland en Europa om zichzelf aan de mast te binden. De geldpersen staan niet bij ministers op de kamer maar achter slot en grendel bij Christine Lagarde in de kelder in Frankfurt.

Ondemocratisch? Nee. Niet alleen hebben gekozen politici dit zichzelf opgelegd, zelf afstand gedaan van de dagelijkse zeggenschap over de geldpers, als ze zouden willen konden ze dat besluit ook weer terugdraaien. Even een democratische meerderheid regelen en de geldpers staat weer op de ministerskamer.

Zulk Homerus-beleid, daar kunnen we wel meer van gebruiken, denk ik dezer dagen vaak, op andere terreinen van het overheidsbeleid. Neem het onderwijs. In plaats van een ‘inflatie van 2 procent’ zou de doelstelling van de Centrale Funderend Onderwijsautoriteit zoiets zijn als ‘een stabiel tot stijgend (eind)niveau van kennis en kunde van leerlingen in het funderend onderwijs’. Zo’n organisatie zou niet toestaan, niet kunnen en niet mogen toestaan, dat het niveau 25 jaar achtereen daalt, zoals in Nederland wél het geval is.

Het getuigt van grote kracht je eigen zwakten te kennen. En te handelen naar die kennis. Alle lof voor Caroline van der Plas van BBB die deze week zei geen premierskandidaat te zijn. Ze vindt zichzelf ongeschikt.

Als het om de inhoud gaat geldt dat soms ook, laat het liever een ander doen die er beter voor in positie is geplaatst. Zoals Lagarde.