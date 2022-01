Wat wordt de rekening van flitsbezorging?

Lucky Luke schiet sneller dan zijn schaduw. Een flitsbezorger moet sneller fietsen dan zijn schaduw. Het minimumloon in Nederland is 11,06 euro per uur voor iemand van 21 jaar of ouder met een 36-urige werkweek. Flitsbezorgers rekenen 1,80 euro per uur om een boodschap binnen tien minuten op het juiste adres te brengen. Inclusief de afschrijvingskosten van de elektrische fiets moeten er al gauw zeven of acht bestellingen per uur worden gedaan om winst te kunnen maken.

In werkelijkheid moet de bezorger in drieënhalve minuut op de bestemming zijn en binnen drieënhalve minuut weer terug. Dan is er nog dertig seconden om te laden en te lossen. Zelfs met een speed pedelec lijkt dat ondoenlijk zonder medeweggebruikers omver te rijden. Slechts bezorgers met een jeugdloon kunnen even ademhalen.

Het neemt niet weg dat het aantal flitsbezorgers als paddenstoelen uit de grond schiet. Een jaar geleden was er nog geen enkele. Nu zijn er al vier actief: Gorillas, Flink, Getir en Zapp. En er staat nog een flink aantal in de startblokken. Ze rekenen allemaal 1,80 euro per uur aan bezorgkosten, boven op de winkelprijs. Het is zo goedkoop dat het volk zich in de handen wrijft over deze service. Vorige maand alleen al bestelden 700 duizend Nederlanders bij een flitsbezorger, toen ze ontdekten dat er geen toetje was of een ingrediënt ontbrak voor de kiproerbak, pasta met gebakken feta of Zweedse balletjes. Langzaam worden de fietspaden hiermee omgetoverd tot een 21ste-eeuwse versie van Lucky Luke’s Wilde Westen.

De schijn wordt gewekt dat de flitsbezorgers goedkoper opereren omdat ze geen winkels hebben. Maar ze hebben wel pakhuizen nodig – ‘dark stores’ worden die genoemd – waar een brede voorraad van producten moet worden aangehouden. Gorillas heeft alleen al tweeduizend producten in elk van de stores. En gezien de garantie van 10 minuten moeten er heel veel pakhuizen zijn. Een op elke twee kilometer. Als ze het hele land moeten coveren, zou Nederland in 2030 meer dark stores moeten tellen dan windmolens en supermarkten samen.

De daadwerkelijke kosten van een fietsbezorger – en nog niet eens een flitsende – zijn zeker 20 euro per uur. Eigenlijk is het een waardeloos verdienmodel. Gek genoeg steken investeerders er blindelings geld in. Wat platforms en biotech waren in de jaren tien, is flitsbezorging voor de jaren twintig. Miljarden stromen ernaartoe. En supermarktketen Jumbo ging al met een van de flitsbezorgers in zee uit angst de boot te missen.

Wie wint, is onduidelijk. Zelfs Picnic, waarvan de karretjes eerder als slakken dan als een wervelwind door de wijk gaan, weet nog lang geen geld te verdienen. Hetzelfde geldt voor vele maaltijdbezorgers. Het gevaar is dat flitsbezorgers met hun verdienmodellen veel maatschappelijke schade veroorzaken. Behalve wegpiraterij en bizarre werkdruk onder personeel kunnen ze ook lokale supermarkten wegconcurreren. Voorlopig hebben de flitsbezorgers veel weg van de Daltons: de vier naïeve boeven in Lucky Luke. Ze bouwen luchtkastelen, maar eindigen als steenhouwers tussen vier muren.