Wat wil Elon Musk met Twitter – waarvoor hij 40 miljard euro wil betalen

Elon Musk op 7 april bij de opening van de nieuwe Tesla-fabriek in Austin, Texas. Beeld Suzanne Cordeiro / AFP

Waarom doet Musk dit?

Het korte antwoord: Musk heeft een haat-liefdeverhouding met Twitter. Sinds hij in juni 2009 zijn eerste stappen op het socialemediaplatform zette, maakte hij zijn publiek (inmiddels 81 miljoen volgers) deelgenoot van zijn herhaaldelijke liefdesbetuigingen, maar ook van zijn teleurstellingen. Dat is eigenlijk nooit meer veranderd. In zijn officiële brief aan het bestuur van Twitter komen beide kanten naar voren. ‘Twitter heeft een buitengewoon potentieel’, zo schrijft hij. ‘Ik zal het ontgrendelen.’ Met andere woorden: de mogelijkheden zijn er, maar het komt er allemaal niet uit. Zeker niet met de huidige top, meent Musk. Deze zal dan ook het veld moeten ruimen, waarna Twitter kan worden getransformeerd tot een geheel nieuw bedrijf. ‘Het bedrijf zal in zijn huidige vorm niet gedijen’, beseft Musk naar eigen zeggen sinds hij erin heeft geïnvesteerd. De laatste tijd heeft Musk ook andere ballonnetjes opgelaten, waarvan bij hem overigens nooit duidelijk is hoe serieus hij is. Zo pleit hij voor de komst van een edit-knop, waarmee gebruikers berichten kunnen aanpassen. Over die optie wordt trouwens al jarenlang gepraat. Voorstanders willen via zo’n knop spelfouten kunnen veranderen, maar tegenstanders wijzen erop dat het netwerk zal vervallen in chaos, omdat tweets die al viraal zijn gegaan, kunnen worden veranderd.

🌹 Twitter sucks — Elon Musk (@elonmusk) 24 juli 2020

Musk had toch al een stevige vinger in de pap bij Twitter?

Met 9,2 procent van de aandelen is hij vandaag al de grootste aandeelhouder. Dat is wel een recente ontwikkeling. Pas anderhalve week geleden werd bekend dat Musk fors heeft geïnvesteerd in Twitter. De dagen erna publiceerde hij een serie raadselachtige en humoristisch bedoelde tweets over het bedrijf waarin hij investeert, om ze vervolgens weer weg te halen. ‘Is Twitter stervende?’, vroeg hij in één ervan. Donderdag volgde de voorlopige apotheose, met de mededeling dat Musk Twitter in zijn geheel wil kopen.

Most of these “top” accounts tweet rarely and post very little content.



Is Twitter dying? https://t.co/lj9rRXfDHE — Elon Musk (@elonmusk) 9 april 2022

Hoe serieus is dit bod?

Musk biedt 54,20 dollar per aandeel, dat is 38 procent boven de slotkoers op 1 april. Het zou hem zo’n 43 miljard dollar kosten om Twitter van de beurs te halen. ’s Werelds rijkste mens heeft een persoonlijk vermogen dat wordt geraamd op 260 miljard dollar. Het aanbod – ‘mijn beste en laatste’ – is niet bindend, wat betekent dat Musk er altijd nog op terug kan komen. Beleggers lijken in elk geval sceptisch, want het aandeel bleef donderdag na de opening van de handel op Wall Street hangen rond de 48 dollar.

Het zou niet de eerste keer zijn dat Musk met een grote aankondiging komt die hij niet uitvoert. In 2018 kondigde Musk met een tweet aan dat hij Tesla van de beurs wilde halen tegen 420 dollar per aandeel, en dat hij de financiering daarvoor al rond had. Het bleek een flagrante leugen. Musk betaalde een boete aan de Amerikaanse toezichthouder SEC en beloofde koersgevoelige tweets vooraan te laten nalezen door advocaten. Daar houdt hij zich overigens niet aan, wat leidt tot voortdurend gesteggel met de SEC.

I love Twitter — Elon Musk (@elonmusk) 21 december 2017

Komt Trump nu terug?

Daarvoor is het nog te vroeg, maar de kansen voor de oud-president lijken flink toe te nemen als Musk inderdaad Twitter volledig overneemt. ‘Ik heb in Twitter geïnvesteerd omdat ik geloof in zijn potentieel om het wereldwijde platform voor vrijheid van meningsuiting te zijn’, schrijft Musk in zijn brief aan de voorzitter van de raad van bestuur van Twitter, Bret Taylor. Diezelfde vrijheid van meningsuiting is volgens Musk ‘een maatschappelijke noodzaak voor een functionerende democratie’. Onlangs liet hij zich ook al op Twitter zelf kritisch uit over dit onderwerp. Symbool voor het vermeende gebrek aan die vrijheid staat Donald Trump, voormalig grootgebruiker van Twitter. Het berichtenplatform gooide Trump in januari vorig jaar van zijn netwerk omdat hij de huisregels herhaaldelijk overtrad, met berichten over de ‘gestolen’ verkiezingen en zijn steun aan de Capitool-bestorming. Trump begon daarna zijn eigen netwerk, Truth Social, maar tot nu toe is dat bepaald geen succes.

Kan Twitter zich verzetten?

Twitter gaat ‘het voorstel zorgvuldig bestuderen om te bepalen welke actie in het beste belang is van de onderneming en alle aandeelhouders van Twitter’. Het kan besluiten om zich te verzetten tegen het bod van Musk, bijvoorbeeld omdat het bestuur denkt dat het op langere termijn meer aandeelhouderswaarde kan creëren dan Musk. Een mogelijke strategie is het inzetten van een gifpil. In dat geval geeft Twitter tegen een korting nieuwe aandelen uit om zo het belang van de aspirant-overnemer te verwateren. Dit verklaart mede waarom de koers niet meteen naar het overnamebod is gestegen. Het is nog geen gelopen race.