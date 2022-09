Wat te doen tegen de krapte op de arbeidsmarkt?

Het regent dezer dagen verstandig beleid. Het kabinet heeft plannen voor een omvangrijk koopkrachtpakket, dat vooral ten goede komt aan huishoudens met lagere inkomens, en vooral wordt betaald door vermogens en bedrijfswinsten hoger te belasten. De Europese Centrale Bank verhoogde de rente deze week. En Europa heeft plannen voor een prijsplafond voor Russisch gas en het afromen van overwinsten van energieproducenten.

Maar wat doen we tegen de krapte op de arbeidsmarkt? Dat is, macro-economisch gezien, ook niet razend ingewikkeld: iets meer werken. Lastiger is: hoe krijg je het voor elkaar?

Eerst macro. Het Centraal Bureau voor de Statistiek telt netjes hoeveel uren er totaal door alle werkenden in de Nederlandse economie feitelijk worden gewerkt (inclusief overwerk, exclusief vakantie). Tien jaar geleden, in 2012, was dat 12,5 miljard uur. Vanaf 2017 werken we samen meer dat 13 miljard uur per jaar. In het voorcoronajaar 2019 zaten we op 13,9 miljard, om in het eerste coronajaar iets in te zakken naar 13,5 miljard en in 2021 weer terug te veren naar 13,9 miljard. In de eerste twee kwartalen van dit jaar werken we meer uren dan vorig jaar, namelijk 6,9 miljard in 2021 en 7,2 miljard in 2022. Dit jaar komen we dus hoogstwaarschijnlijk wel boven de 14 miljard gewerkte uren uit. Een toename dus, al is die met dik 11 procent tussen 2012 en 2021 niet heel spectaculair.

Die toename in gewerkte uren wordt verder genuanceerd door te kijken naar de ontwikkeling van het aantal werkenden. In 2012: 8,8 miljoen. In 2021: 9,75 miljoen. Het aantal werkenden steeg dus sinds 2012 en 2021 met bijna 11 procent. Het aantal gewerkte uren nam toe met ruim 11 procent. Per werkende kop, kunnen we dus vaststellen, is het aantal gewerkte uren in Nederland de afgelopen tien jaar niet of nauwelijks veranderd.

Zo bekeken, is de krapte nogal overzichtelijk. Met een pietsje meer uren werken per kop is de schaarste al verdwenen, althans macro. Per werkzaam persoon, aldus het CBS, werd in 2021 1.462 uur gewerkt. Gooi er maandelijks 10 uur bovenop, en klaar is Kees. Zeker in tijden waarin huishoudens koopkrachtproblemen ervaren, kan het toch niet moeilijk zijn werkenden te verleiden iets langere werkweken te maken in ruil voor een hoger inkomen? Om nog maar te zwijgen over het naar de arbeidsmarkt lokken van mensen zonder baan.

Toch lukt het individuele werkgevers en individuele werkenden blijkbaar niet (voldoende) om dergelijke afspraken te maken. Er is coördinatie nodig, een nationale afspraak tussen werkgevenden en vakbonden in de Stichting van de Arbeid. Lei Bodelier pleitte vorige week in de Volkskrant daarom al voor een actuele versie van het Akkoord van Wassenaar. Destijds, in 1981, ging het om arbeidstijdverkorting en herverdeling van werk om massawerkloosheid te bestrijden; nu zou het juist over arbeidstijdverlenging moeten gaan. Een prima voorstel.

Afgesproken normen doen er namelijk toe, hebben echt effect. Als de norm is dat een volle werkweek 36 uren telt, worden er in de praktijk minder uren gewerkt dan als de norm is dat een volle werkweek veertig uren telt, ook al staat het mensen vrij in deeltijd te gaan werken en alsnog op 36 uur uit te komen. Nieuwe normen helpen eerst cao-partijen in sectoren om andere keuzes te maken, en vervolgens individuele werkgevers en werkenden.

Alleen nog even doen.