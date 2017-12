Wat moet ik met mijn spaargeld doen bij een negatieve spaarrente?

Rabobank voerde dit jaar zowel in Duitsland als in Nederland een spaarrenteverlaging door

In 2014 voerde de Europese Centrale Bank een negatieve rente in voor banken die hun geld onderbrachten bij de ECB. Deze maatregel moest banken aansporen om bedrijven meer kredieten te geven. Het heeft er vooral toe geleid dat de spaarrentes dalen en de kosten voor bankrekeningen stijgen. De consument betaalt de rekening voor dit vreemde stimuleringsbeleid.



De Duitse strafrente geldt vooral voor spaarders met grote tegoeden van meer dan 100 duizend euro. Er is in Duitsland meer concurrentie tussen banken dan in Nederland. Er zijn meer goedkope bankrekeningen en de gemiddelde spaarrente is er hoger. ABN Amro-dochter Moneyou, ING en Rabobank zijn actief in Duitsland en geven er meer rente dan in Nederland. Rabobank voerde dit jaar zowel in Duitsland als in Nederland een spaarrenteverlaging door. In Nederland ging de rente van 0,3 procent naar 0,05 procent en in Duitsland van 0,5 procent naar 0,3 procent op jaarbasis.