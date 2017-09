Wat moet ik als alleenstaande met een koopwoning?

U heeft dan ook geld om samen met vrienden en leeftijdsgenoten een nieuwbouwproject te starten. Dat heet Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). In zulke projecten draagt iedereen zijn steentje bij. De een is technisch onderlegd en geeft advies bij verbouwingen, de ander is goed in juridische en financiële zaken en de derde organiseert een leesclub. Nog niet alle banken financieren CPO-projecten, maar Rabobank, SNS, RegioBank, Triodos, BLG Wonen en Obvion wel.



Kopen is dus op termijn financieel gezien gunstig, als u het zich kunt veroorloven. Het is het overwegen waard, zeker als u nu al in staat bent regelmatig te sparen. U heeft dan genoeg ruimte in uw budget, ook voor onderhoud.



Nu geeft u niets om uw nalatenschap, maar u weet niet wat er in uw leven nog gebeurt. En er zijn ook veel goede doelen waaraan u belastingvrij geld kunt nalaten.



