Wat kost uw cappuccino? Doe mee aan ons onderzoek naar prijsverschillen in Nederland

Beeld colourbox

Een manier om prijsverschillen te meten is door de prijs van één product op verschillende plekken te vergelijken. We kiezen voor de cappuccino: het kopje koffie dat op de meeste plekken in Nederland wel verkrijgbaar is.

Via dit formulier kunt u – tot en met 7 augustus – de prijs van een cappuccino met ons delen. U kunt meerdere keren vanuit verschillende plekken meedoen. We vragen daarbij om bewijs mee te sturen: een foto van een bonnetje of de prijslijst. Meedoen is anoniem.