Wat kan Guyana wel met de olie wat Suriname niet kan?

Terwijl Suriname in de zoveelste economische en politieke crisis is geraakt, gaat bij de buren in Guyana de vlag uit. Het land aan de andere kant van de Corantijnrivier is met straatlengte voorsprong de snelst groeiende economie in de wereld. Dit jaar stijgt het bbp naar verwacht met een duizelingwekkende 57,8 procent. En dat is nog hoger dan de 47,9 procent die eerder dit jaar door de Wereldbank was voorspeld. Voor 2023 wordt gerekend op een groei van ruim 30 procent. Hierdoor zou het bbp van het land in drie jaar tijd zijn verdubbeld.

Het Zuid-Amerikaanse land, vroeger bekend als Brits-Guyana, dankt dit aan de olie-industrie. Het land wint elke dag voor de kust 350 duizend vaten olie, die dankzij de stijging van de olieprijs vanwege de oorlog in het verre Europa de economie een ongekende oppepper geven. Nog voor 2030 moet de olieproductie zijn opgevoerd tot een miljoen vaten per dag.

Guyana (750 duizend inwoners) beschikt over een bewezen oliereserve van elf miljard vaten, in wat het Suriname-Guyana Basin wordt genoemd – het water voor de kust van beide landen. Deze bronnen werden in 2015 door Exxon ontdekt en zijn nu in exploitatie. Dankzij deze inkomsten is Guyana het favoriete jongetje in de klas van IMF en Wereldbank geworden, die jubelend het succes onderstrepen en vooral het beleid van de regering toejuichen om de oliebaten in andere economische activiteiten te steken.

Ook in het deel van het bassin van buurland Suriname (600 duizend inwoners) zitten grote hoeveelheden olie. Maar daar zijn de oliebronnen nauwelijks tot ontwikkeling gebracht. Alleen op land wint het Suriname zo’n zes miljoen vaten per jaar, net genoeg om zelfvoorzienend te zijn. Maar het duurt zeker nog tien jaar voordat Suriname de oliereserves offshore in klinkende munt kan omzetten. Het land verkeert intussen in een soort van continue economische crisis. In 2020 kromp de economie met 15,9 procent en vorig jaar met 3,5 procent. En ook dit jaar dreigt krimp. Het volk is in opstand gekomen tegen president Chan Santokhi, die twee jaar geleden als de redder van de natie gold toen hij een einde maakte aan het presidentschap van Desi Bouterse. Het betekende het einde van de internationale isolatie van het land. Er kon een beroep worden gedaan op IMF-kredieten.

Maar de liefde is bekoeld. Santokhi wordt nu beschuldigd van vriendjespolitiek en corruptie. In het land eist het actiecomité Organic Movement dat de verhoging van de prijzen in de winkels wordt teruggedraaid en er weer subsidies komen voor elektriciteit en benzine. Maar het IMF dat Suriname nog tot voor kort vertroetelde, weigert nu al verdere monetaire steun, omdat het land de financiële huishouding niet op orde wil brengen met een verhoging van de btw – laat staan dat het IMF de subsidiëring van brandstof zou tolereren.

Heel lang was Suriname rijker dan Guyana. Die tijd is voorbij. Zelfs bij het vinden van het zwarte goud is het adagium: wie het eerste komt, wie het eerste maalt.