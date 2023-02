Wat is nog de waarde van de ‘Koop goud!’-slogan?

‘Koop goud’, roepen doemdenkers al sinds de kredietcrisis. ‘Het financiële systeem staat op instorten.’

Centrale banken hebben sinds de kredietcrisis de wereld overspoeld met biljoenen aan liquiditeiten om de rentes laag te houden. Overheden hebben dankzij de hierdoor veroorzaakte lage rente hun begrotingstekorten en staatsschulden opgevoerd. Zo is de economie kunstmatig door de crises geleid en een enorme zeepbel ontstaan. In principe zijn alle dollars, euro’s en yens slechts ongedekt bankpapier dat gedoemd is waardeloos te worden op het moment dat het volk zijn valuta niet meer vertrouwt.

Daarom kan er beter goud voor worden gekocht. En heel aarzelend doen centrale banken dat ook. China kocht in december 2020 30 ton goud, in november 2022 kwam daar nog eens 32 ton bij, zodat de officiële goudvoorraad van de Chinese overheid in het vierde kwartaal van 2022 is gestegen tot meer dan 2.010 ton.

Volgens de overkoepelende World Gold Council is China niet het enige land dat goud bijkoopt. In het vierde kwartaal van 2022 kochten centrale banken in totaal 400 ton goud. Dat is twaalf keer zoveel als in het vierde kwartaal van 2021 en de grootste hoeveelheid in een enkel kwartaal sinds 1967.

Het blad Moneyweek schreef onlangs dat China officieus over veel meer goud beschikt dan de officiële cijfers suggereren. Het land is nu voor Zuid-Afrika de grootste gouddelver. Sinds 2000 is in China 6.830 ton goud gedolven dat niet is geëxporteerd. Als die tonnen erbij worden geteld, heeft China inmiddels een grotere goudvoorraad dan de VS.

En dat is slechts het begin. China heeft ook nog een reserve van 3 biljoen dollar aan Amerikaans staatspapier, zogenoemde treasuries. Maar nu de rente stijgt, verliezen die obligaties snel aan waarde. Het is een van de redenen om die zogenoemde treasuries in goud om te zetten. En Rusland dat door de sancties niet meer bij de dollarreserves kan komen, is ook bezig de goudvoorraad op te voeren.

Ooit was goud een veilige haven in onzekere tijden. Als de financiële wereld op zijn grondvesten schudde vanwege torenhoge inflatie, economische depressies of oorlogsretoriek, steeg de goudprijs. Niet in de afgelopen tien jaar – hoe onzeker de tijd ook was. Rationeel zou de goudprijs moeten zijn geëxplodeerd. Maar ratio’s in het financiële systeem bestaan niet. Dat wordt gestuurd door massapsychologie. De factor hebzucht is nog altijd groter dan angst.

De goudprijs doet geen zier. Wie in februari 2013 al zijn geld in goud zou hebben gestoken, was even slecht af als iemand die het op een spaarrekening had gezet. Goud is zogezegd al tien jaar een schip van bijleg. Elk jaar wordt door goeroes voorspeld dat de goudprijs zal stijgen tot 2.500 of zelfs 5.000 dollar per troy ounce (31,1 gram), maar in werkelijkheid schommelt ook in deze tijd van hoge inflatie de goudprijs ergens tussen de 1.700 en 1.900 dollar per ounce. Elke keer dat de goudprijs even stijgt, volgt er een daling.

Goud is vooralsnog vooral een historisch fenomeen. Totdat het echt paniek wordt.