Wat is de minister van plan met collectieve zorgkorting – en drie andere vragen

Zorgverzekeraars rekenen de groepskortingen op collectieve polissen door in de premie. Dit schrijft minister Bruno Bruins (VVD) voor Medische Zorg donderdag aan de Tweede Kamer. Hij heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) alle tienduizenden polissen laten doorspitten en is geschrokken van het resultaat. Wat is er aan de hand? Vier vragen over de wildgroei aan zorgpolissen.

Ik ben collectief verzekerd en krijg een korting op mijn premie. Maar dat is dus niet zo?

Jawel, maar u betaalt een groot deel van die korting zelf. Als uw zorgverzekeraar u een collectieve polis met korting aanbiedt, betaalt u wel degelijk minder dan bij een andere aanbieder. Maar dat voordeel is niet het resultaat van slimme bulkinkoop van medische producten en diensten. ‘De korting wordt niet door een besparing van zorguitgaven gefinancierd’, schrijft de minister aan de Kamer. ‘Maar door een opslag op de premie. De premie wordt verhoogd om deze vervolgens terug te geven alsof het een korting is.’

Een sigaar uit eigen doos dus. Precies die term gebruikt de minister in zijn brief. Gemiddeld krijgen mensen bij een collectieve verzekering 9 euro korting. Maar die korting wordt opgehoest door alle verzekerden 7 euro extra op de premie te laten betalen (ook de mensen die een individuele verzekering hebben). Uw 9 euro korting is in werkelijkheid dus slechts 2 euro voordeel. En uw buurvrouw met een verzekering zonder collectiviteitskorting betaalt de hoofdprijs.

Hoe kan het dat zorgverzekeraars hiermee wegkomen?

Verzekeraars houden zich aan de wet, maar passen deze op een slimme manier toe. In de Zorgverzekeringswet (Zvw) is vastgelegd dat een zorgverzekeraar niet dezelfde polis aan verschillende mensen tegen een verschillende premie mag aanbieden. Het aantal producten dat zorgverzekeraars kunnen aanbieden, is zodoende beperkt. De NZa onderscheidt dit jaar 55 ‘modelovereenkomsten’ die letterlijk model staan voor een vast zorgaanbod en bijbehorende premie. Verzekeraars mogen wel korting geven bij collectiviteiten, zoals een pakket voor een werkgever, een gemeente, een sportvereniging.

Wellicht bent u verzekerd via uw werk en geeft uw verzekeraar u en uw collega’s 10 procent korting. Geen gekke gedachte, bij de groothandel doet u ook goedkoper boodschappen dan in de supermarkt. In de praktijk zijn verzekeraars niet slimmer gaan inkopen, maar hebben ze een wirwar aan polissen tegen uiteenlopende premies opgetuigd. Minister Bruins: ‘Op de 55 modelovereenkomsten zijn ongeveer 51 duizend collectiviteiten gebaseerd.’

Die nepkorting kan niet door de beugel, maar ben ik wel geholpen met zo’n divers aanbod?

Ook dat niet. Het aanbod is ruim, maar niet divers. ‘In de praktijk blijkt dat veel polissen niet of nauwelijks van elkaar verschillen’, schrijft minister Bruins. ‘Het is mogelijk dat het ene collectief, dat exact gelijk is aan het andere, een korting krijgt van enkele procenten en het andere collectief de maximale korting van 10 procent.’ Al die duizenden, vrijwel identieke polissen leiden vooral tot verwarring. Overstappen is ingewikkeld, mensen verdwalen in het aanbod. Slechts 6 procent veranderde dit najaar van zorgverzekeraar.

Wat is de minister nu van plan?

Bruins neemt maatregelen, maar zijn mogelijkheden zijn beperkt. Europees recht stelt strenge eisen aan het ingrijpen bij private ondernemingen (zorgverzekeraars in dit geval). Bruins gaat daarom (nog) niet met de stormram naar de poorten van Menzis en Zilveren Kruis, maar klopt netjes aan. ‘Ik heb met de zorgverzekeraars besproken dat ze hun polisaanbod zullen beperken en meer onderscheidend maken.’ Over twee jaar gaat hij meten of dat is gelukt. En dan verlaagt hij de maximale groepskorting naar 5 procent.

Koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland belooft in een reactie beterschap in de vorm van transparantie: ‘De acties van zorgverzekeraars zijn gericht op een overzichtelijk polisaanbod, heldere polissen, transparante bemiddeling en vergelijking en transparantie over bedrijfsvoering en zorginkoopbeleid.’