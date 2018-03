Wat is de economische promotiewaarde van een prins?

Wat is de waarde van een prins? Verrassend genoeg was het prins Constantijn die woensdag enkele bespiegelingen losliet op deze vraag. In zijn geval gaat het om het ambassadeurschap van StartupDelta2020, dat hij sinds 1 juli 2016 vervult. StartupDelta is de overheidsorganisatie die jonge bedrijven steunt in hun ontwikkeling. Constantijn, broer van koning Willem-Alexander, brengt deze week in Austin in de Amerikaanse staat Texas op de jaarlijkse conferentie South by Southwest twintig Nederlandse startups onder de aandacht.



'Een Amerikaanse ceo vroeg me waarom we mijn achtergrond niet wat meer uitbuiten', zei Constantijn tegen een verslaggever van nu.