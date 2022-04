Wat is de echte reden voor de droomtransfer van Marjan Rintel naar KLM?

Onlangs meldde de conducteur in een al verlate trein die met de snelheid van een postkoets langs het Noord-Hollandse knooppunt Uitgeest sukkelde dat snelheid was geminderd omdat er over een ‘roestroute’ werd gereden. Hij legde uit dat zelden gebruikt spoor af en toe moet worden bereden om roest te voorkomen.

Er zijn talrijke excuses voor het uitvallen van treinen en vertragingen: gebroken bovenleidingen, springers, bevroren wissels, kromgetrokken rails, bladeren op de rails, machinisten die zich hebben verslapen, seinstoringen en ga zo maar door. Maar met deze was Mijnheer Spoor nog niet gekomen. Verwacht mag worden dat roestroutes wel buiten de officiële dienstregeling worden bereden. Dat was niet het geval. De trein arriveerde zeven minuten later in Zaandam, hetgeen vooral lastig leek voor passagiers die daar moesten overstappen naar Schiphol en een vliegtuig zouden kunnen missen.

Afgelopen weekeinde was het helemaal bar en boos. Vrijwel een hele dag reden er geen treinen. Vervangend vervoer was er niet geregeld, waardoor reizigers op de meest idiote plekken totaal verdwaasd naar de borden keken. De enige opties waren liften of lopen. Niemand kon informatie geven nu er geen mensen meer achter een loket zitten. De NS sprak van een duivels dilemma. Vakbonden riepen dat er gewoon gereden had kunnen worden en noemden de excuses lariekoek.

President-directeur van de NS is Marjan Rintel, die vorige week een droomtransfer maakte naar KLM. Waar ze dat aan verdiend heeft is onduidelijk, want ze is pas sinds oktober 2020 de baas bij de spoorwegen. En sindsdien is het aantal reizigers door corona gehalveerd. Dat was voor de NS een excuus om veel minder treinen te laten rijden, die ook nog korter waren. Vaak stonden ondanks alle corona-adviezen om afstand te houden juist de mensen die met de trein moesten reizen – de onmisbaren in de zorg, politie, onderwijs – hutjemutje op het platform of in de gangen, alsof ze bij het laatste concert van de Rolling Stones waren. Helaas is niet bekend hoeveel mensen ondanks de mondkapjes besmet zijn geraakt in de trein, maar dat moeten er tienduizenden zijn geweest.

Intussen voerde Rintel bij de NS het rendementsdenken in. Mensen werden vervangen door automaten. Iedereen moest er maar op vertrouwen dat er een conducteur op de trein was, maar niemand zag hem of haar meer langskomen, laat staan kaartjes controleren.

Voordat het jaarverslag is gepubliceerd over haar eerste volledige jaar bij de NS, zwaait Rintel af met een desastreuze zondag. De reden van haar vertrek kan niet de uitdaging zijn – die is bij de NS net zo groot als bij KLM. Bij de NS verdient ze ‘slechts‘ een half miljoen euro per jaar; bijna drie keer zoveel als de premier. Bij KLM kan ze met alle optie- en bonusregelingen misschien wel het tienvoudige verdienen – zelfs als er miljardenverliezen worden geleden.

Misschien kan iets aan deze roestige regeling worden gedaan.