Wat Draghi niet zegt, is nu belangrijker

Het besluit was unaniem binnen de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank, zei Draghi tijdens zijn zeswekelijkse persconferentie over het rentebesluit. Die rente blijft overigens onveranderd op 0 procent staan. Uit de notulen van de vorige vergadering bleek al dat er discussie was binnen het bestuur over de toon van de toekomstige communicatie. Het schrappen van de betreffende zin is daar een eerste gevolg van. Dat betekent niet dat het hulpprogramma na september abrupt ophoudt, maar Draghi en zijn collega's weten ook dat nu in vrijwel alle Europese landen sprake is van economisch herstel, de tijd rijp lijkt om terug te keren naar normalere tijden.