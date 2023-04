Wat doe je als sparen en beleggen allebei niets opleveren?

Uw thuisbank geeft een half procent rente en de beleggingswinsten verdampen als er een onbekende bank in de Verenigde Staten omvalt. Om wanhopig van te worden. Wat kunt u doen?

Sparen gaat vanzelf en voor beleggen moet je moeite doen. Doe precies het tegenoverstelde: laat uw beleggingen met rust en ga actief sparen. Sparen is gratis, dus u kunt het spaargeld zoveel verschuiven als u wilt. En u maakt nooit foute keuzen, want u weet vooraf wat de overstap oplevert.

Beleggingen aanpassen kost geld, zowel aan- als verkoopkosten. Bovendien lijdt u bij beleggen structureel aan zelfoverschatting. U koopt een aandeel dat flink aan het stijgen is. Achteraf blijkt het een overgewaardeerde hype te zijn. Of u koopt een aandeel dat het vroeger goed deed, nu is gedaald en daarom goedkoop lijkt. Later blijkt dat het slechte nieuws nog een staartje krijgt. Het aandeel daalt verder. Koop liever een van de vele indexfondsen of ETF’s die fantasieloos de index MSCI World, S&P500 of eventueel de AEX volgen. En kijk er verder niet naar om. Noem het een buy and hold-strategie, als iemand ernaar vraagt.

Over de auteur Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids.

Sparen kunt u spannender maken. Stel, u heeft 10 duizend euro op de spaarrekening. Dat heeft u het komende jaar heus niet allemaal nodig. Zet achtduizend euro vast op een deposito van een jaar. Er zijn diverse banken die rond 2 procent per jaar of meer geven, zoals NIBC Direct, Leaseplanbank, Yapi Kredi, Credit Europe Bank et cetera. Ze vallen allemaal onder het Nederlandse garantiestelsel. De rente staat vast, dus gaat niet meer omlaag (en ook niet omhoog). U kunt alleen een jaar lang niet aan het geld komen, behalve bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, soms bij het kopen van een eigen woning, en bij overlijden valt het vrij voor uw nabestaanden.

Spaargeld vastzetten is een risico. Hebt u genoeg reserves als auto, wasmachine en woning tegelijk kuren krijgen? Het dwingt tot nadenken: wanneer moet de auto weer naar de garage voor de apk, welke apparaten zijn aan vervanging toe? Het leert u bewust met geld om te gaan. En soms moet u meer sparen, omdat het beschikbare spaargeld opraakt. Nu is het de ideale tijd hiervoor, omdat u in mei uw spaarsaldo weer kunt aanvullen met vakantiegeld.

Er zijn alternatieven voor wie niet zo gevaarlijk wil leven. Bunq heeft de spaarrekening Easy savings met 2 procent variabele rente per jaar en als enige beperking dat u maximaal twee opnames per maand kunt doen. Bunq heeft een nette score in de eerlijkegeldwijzer.nl/bankwijzer.

Er zijn twee buitenlandse banken die weten dat de meeste klanten hun spaargeld lang kunnen missen. U zet uw spaargeld op een eenjaarsdeposito tegen 2,75 procent vaste rente, maar u kunt toch eerder aan het geld komen. Bij Civibank krijgt u in dat geval helemaal geen rente en bij Openbank 0,2 procent op jaarbasis. Openbank valt onder het Spaanse en Civibank onder het Italiaanse depositogarantiestelsel. Een rekening openen bij Civibank kan via het platform Raisin.nl.

Zelf een vraag? Geldvraag@volkskrant.nl