Wat doe ik met kosten die mijn werkgever niet vergoedt?

Bij de aftrekpost scholingskosten geldt een aftrekdrempel van 250 euro. Via de aangifte inkomstenbelasting kunt u dus maar 1.250 euro als aftrek opvoeren. Dat levert u bij een belastingtarief van 40 procent ongeveer 500 euro op.

Bij het verrekenen via het brutosalaris betaalt u de studiekosten nog altijd zelf, maar bent u wel minder belastingen kwijt. De werkgever betaalt het bedrag dat is ingehouden op uw loon dezelfde maand nog netto aan u terug. U krijgt hierdoor 600 euro meer loon. Dus 100 euro meer. Het is voor de werkgever ook voordelig, want hij betaalt dan minder sociale lasten.

Een win-winsituatie, zou je zeggen. Maar: u moet bij de werkgever navragen wat de consequenties zijn van een bruto-nettoverrekening. Leidt dat niet tot minder pensioenopbouw, vakantiegeld en eindejaarsuitkering? Als dat het geval is, is de aftrekpost scholingskosten gunstiger.

Verder leidt een bruto-nettoverrekening tot een lager sociaal verzekeringsloon. Dat heeft gevolgen als u volgend jaar langdurig ziek wordt of in de WW komt. U krijgt dan namelijk een lagere uitkering. Bespreek dit risico met de salarisadministrateur op uw werk. Het is lastige materie, dus vraag om een duidelijke berekening.

Er zijn nog meer ‘aftrekposten’ te regelen via het brutoloon van de werkgever. U kunt onvergoede reiskosten, de vakbondsbijdrage en een fiets via het brutoloon laten verrekenen. De fiscus betaalt dan een deel van de kosten mee.

Profiteer van dit voordeel, maar blijf ook kritisch. Het is beter als de werkgever zich royaler opstelt en wél de studie- of reiskosten volledig vergoed. Vergeet dus niet het karige vergoedingsbeleid aan te kaarten bij de vakbond of de ondernemingsraad. U moet als werknemer regelmatig aan bij- en omscholing doen om op de hoogte te blijven en om uw carrièrekansen te vergroten. Het is normaal als de werkgever daaraan bijdraagt. Veel werkgevers weten te weinig af van het vakgebied van hun mensen om het nut van bijscholing in te zien of ze zijn bang dat de opleiding wordt gebruikt voor een loopbaan buiten het bedrijf.

De aftrekpost scholingskosten wordt waarschijnlijk na 2020 afgeschaft. Volgend jaar is het dus uw laatste kans om een goede vervolgopleiding uit te kiezen. Als het een 2-jarige opleiding is, spreek dan met de werkgever af dat u volgend jaar het lesgeld betaalt en hij het jaar daarop. Spreek met de werkgever af dat u (deels) mag studeren onder werktijd.

Via Duo kunt u een lening krijgen die u eerst aftrekt van de belasting en pas na het afronden van de opleiding in vijftien jaar gaat terugbetalen. U moet jonger zijn dan 55 jaar, zie voor verdere details duo.nl/levenlanglerenkrediet.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids

Ook een vraag aan Reinout? Geldvraag@volkskrant.nl