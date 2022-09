Wat betekenen de sterk gestegen energieprijzen voor onze voeding?

Het filiaal van Echte Bakker Piet Kerssens in Heiloo. Beeld Elisa Maenhout

De torenhoge energieprijzen zijn een wurgslang voor bedrijven die veel energie verbruiken. En de rekening kan lang niet altijd worden doorgeschoven naar de consument, die toch al de hand op de knip houdt vanwege de gierende inflatie. Bakkers, slagers, tuinders en koelbedrijven zien hun energiekosten explosief stijgen. Wat betekent dat voor de voedselvoorziening?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende dat de consument in juli 12,3 procent meer kwijt was aan voeding. De prijzen van brood en groenten zijn met 9 procent gestegen, ook vlees en zuivel zijn fors duurder geworden. In augustus bedraagt de voedselinflatie ook meer dan 12 procent, zegt Nadia Menkveld, sectoreconoom Agrarisch en Food bij ABN Amro.

De hogere energieprijzen zijn de voornaamste aanjager van de prijsstijgingen. Zo verbruikt de voedingsmiddelensector circa 80 PJ (petajoule) energie per jaar, 15 procent van het energieverbruik in de gehele industrie. In maart voorspelde ABN Amro dat de explosief stijgende gas- en elektriciteitsprijzen het bedrijfsleven zo’n 22 miljard euro zouden kosten.

Een actueel cijfer is lastig te berekenen, zegt Hugo Erken, econoom van de Rabobank. ‘Het is afhankelijk van de contracten die bedrijven met de energieleverancier hebben en hun precieze energieverbruik.’ De hoge energiekosten treffen vooral de grootverbruikers, zeker als ze variabele energiecontracten moeten afsluiten.

Bakkers

Bakkerij Schreuder uit Uddel luidde onlangs de noodklok bij RTL Nieuws. Vanaf januari 2023 wordt het energiecontract van de bakker aangepast en stijgt de inkoop van elektra van 33 duizend euro per jaar naar 370 duizend euro, een bijna surrealistische stijging.

‘Een verdubbeling of zelfs verdrievoudiging van de energieprijs maakt deze bedrijven verlieslatend, terwijl ze al met andere kostenstijgingen worden geconfronteerd’, zegt Menkveld. De hoge graan- en boterprijzen, dure plantaardige olie, gestegen verpakkingskosten en duurder transport; de producenten worden uit meerdere hoeken belaagd. ‘Niet alles is terug te voeren op de energieprijzen. Zo is vlees duurder geworden door de hogere prijzen voor veevoer.’ Al met al zullen de voedingsprijzen zeker dit jaar nog stijgen, zegt Menkveld.

Het deel van het midden- en kleinbedrijf dat veel energie nodig heeft, dreigt te bezwijken onder die lasten, zegt Jacco Vonhof, voorzitter van MKB Nederland, de belangenbehartiger van het midden- en kleinbedrijf. ‘We krijgen dagelijks de noodkreten binnen. Van ondernemers die productielijnen stilleggen, onder de kostprijs leveren en vrezen op een zeker moment zelfs te moeten stoppen. Zo’n 60 procent van alle bedrijven kan de gestegen kosten niet of nauwelijks doorberekenen.’

‘Voor ondernemingen geldt hetzelfde als voor de consument', vervolgt hij. ‘Wie een langjarig energiecontract heeft, merkt de prijsstijging niet. De klap komt bij aanpassing van het contract en dan volgt de afweging. Doorgaan of niet? Bakkers werken in een concurrerende markt, je kunt je prijzen niet blijven verhogen.’

Paniektelefoontjes

Vonhof wil dat het kabinet ‘de extreme stijging van de energieprijzen’ compenseert bij de energie-intensieve bedrijven. ‘In de kabinetsplannen voor Prinsjesdag zit in elk geval nog geen oplossing. Daar gaan we de komende tijd dus hard voor knokken.’ Anders ziet hij het somber in. ‘We weten dat de energie-inflatie tijdelijk is. Als nu niet wordt ingegrepen, gaan vele bedrijven over de kop. Dat mag niet gebeuren.’

Het economisch bureau van ABN Amro constateert nog altijd weinig faillissementen. Maar in de bakkerijsector lijken ze onvermijdelijk, zegt Silvia van Nieuwland, directeur van Beko Advies dat bedrijfseconomische adviezen geeft aan ambachtelijke bakkers. ‘Normaal gesproken zijn bakkers 3 tot 3,5 procent van hun omzet exclusief btw kwijt aan energiekosten. Nu zitten we al op 10 procent, waardoor hun resultaat verdampt of negatief wordt.’

Van Nieuwland krijgt wekelijks ‘tientallen paniektelefoontjes’ van bakkers die hun rekeningen niet meer kunnen betalen. ‘Ik verwacht dat 10 procent van de bakkers in dusdanige liquiditeitsproblemen komt dat sluiting of een faillissement onvermijdelijk is. En als de energieprijzen ook in 2023 zo hoog blijven, gaat meer dan 25 procent van de bakkers het niet redden.’

Sperziebonen worden verpakt in koelbedrijf Maasoever Cold Store in Waspik. Beeld Elisa Maenhout

Maasoever Cool Store: De sperziebonen blancheren en invriezen kostte 2 miljoen euro aan energie, dat wordt ruim 9 miljoen Dat zijn de grote energieslurpers’, zegt Dirk Aarts, kwaliteitsmanager van koelbedrijf Maasoever Cold Store in Waspik, wijzend naar de grote installatie waarop met veel gebrul tienduizenden sperziebonen richting de vriezers rollen. In de fabriek wordt vandaag zo’n tweehonderdduizend kilogram sperziebonen gewassen, geblancheerd en ingevroren. ‘Klaar om ergens in het komende halfjaar verpakt, verscheept én gegeten te worden.’ De meeste van hun sperziebonen zijn biologisch. Het energieverbruik dat daarmee gepaard gaat? 19 miljoen kilowattuur per jaar, het equivalent van wat ruim 7.600 Nederlandse huishoudens gebruiken. Tel daar het gasverbruik (jaarlijks 1,6 miljoen kubieke meter) voor de stoomschillers en het blancheren van de groenten bij op, en het energieprijskaartje voor het bedrijf om de consument het hele jaar door seizoensgroenten te laten eten is dik 2 miljoen euro. Tenminste, dat was de som onderaan de energierekening van 2021. ‘Maar als de energieprijzen zo hoog blijven, komen we dit jaar op ruim 9 miljoen euro uit’, vertelt mede-eigenaar Hub Zacht. Voor hem ligt een dikke stapel papieren met daarop alle energieberekeningen die Zacht en zijn compagnons de afgelopen tijd maakten. De wisselende energieprijzen bezorgen hem een hoop kopzorgen. ‘Afgelopen maandag zou het verwachte jaargebruik nog uitkomen op 11 miljoen euro, maar gelukkig zijn de prijzen weer iets gedaald.’ Stroomversnelling Ondanks de onzekere markt probeert de producent het geheel positief te benaderen. ‘Onze afnemers, en wijzelf, waren al bezig met verduurzamen’, vertelt hij. Alleen moeten die ontwikkelingen nu in een stroomversnelling komen. ‘Vorig jaar vonden we alternatieven als biobrandstof nog te duur, met deze prijzen wordt het opeens een serieuze optie’. Al blijft het volgens Zacht de vraag of ze die investering kunnen terugverdienen. Het helpt dat de producent een groot deel van zijn diepgevroren groenten verscheept naar de Verenigde Staten. ‘Daar lukt het tot nu toe aardig om de hoge kosten door te berekenen aan de afnemers’, vertelt Zacht. ‘Nu de dollar sterk is, vallen de kosten voor hen nog mee.’ Ook een gebrek aan concurrentie met andere bedrijven die in biologische diepvriesgroenten doen helpt, denkt Zacht. Het bedrijf kon daardoor uiteindelijk de prijzen met 43 tot 54 procent verhogen in de nieuwe jaarcontracten. In de winkelschappen Maasoever Cold Store sluit niet uit dat het voor andere producenten en vrieshuizen, die enkel met Nederlandse retailers onderhandelen, moeilijker is om kosten af te wentelen. Maar ook hier zijn de hoge energie-, verpakkings- en vervoerskosten al terug te zien in de winkelschappen. De Nederlandse Vereniging voor Koel- en Vrieshuizen (Nekovri) waarschuwde onlangs in Het Financieele Dagblad dat die prijzen verder omhoog moeten om de sector levensvatbaar te houden. Afnemers en consumenten die een zak (bevroren) sperziebonen of wortelen willen hebben, zullen de bijbehorende hoge prijzen wel moeten accepteren, verwacht Zacht. Niet in de laatste plaats omdat de producent een groot tekort aan diepvriesgroenten voorziet nu door de aanhoudende droogte in Europa veel oogsten mislukken.

Echte Bakker Piet Kerssens: Voor boter betaalt bakker Kerssens nu bijna 8 euro per kilo, eieren zijn 30 procent duurder Bij Echte Bakker Piet Kerssens kijkt eigenaar Gertjan Kerssens dagelijks naar de Matif, de tarwebeurs. En dat is niet het enige, hij heeft de kosten voor álle ingrediënten van brood fors zien stijgen. Als klapper op de vuurpijl kwam de energierekening. In augustus 2021 betaalde Kerssens nog 18 duizend euro aan gas en elektra, nu moet hij voor augustus 46 duizend euro aftikken. Op jaarbasis bedragen de energiekosten voor Echte Bakker Piet Kerssens ruim een half miljoen euro. Vanaf september wordt het energiecontract bij Echte Bakkers Harry de Groot - onderdeel van het bedrijf - aangepast. ‘Dan ben ik aan de beurt’, zegt Kerssens. En dan gaat hij de hoofdprijs aan energie betalen. Het koopkrachtpakket van 16 miljard euro dat de regering deze week bekendmaakte, biedt een bakkerij als Kerssens en Harry de Groot geen soelaas. ‘Zijn vennootschapsbelasting gaat ook nog eens omhoog’, zegt Silvia van Nieuwland, directeur van Beko Advies, die Kerssens al 23 jaar van bedrijfseconomische adviezen voorziet. ‘De rekening wordt bij de ondernemers gelegd.’ Kerssens: ‘Maar ze vergeten in Den Haag dat bedrijven straks geen winst meer behalen. Ik krijg soms het idee dat de politici niet beseffen wat er aan de hand is.’ Brood 5 euro Het in 1938 opgerichte familiebedrijf heeft zo’n 170 werknemers, verspreid over drie bakkerijen en elf winkels. Daarnaast levert Kerssens brood aan hotels, horeca en een Jumbo-supermarkt. Gertjan Kerssens, de derde generatie bakker in de familie, voorspelde in maart in de Volkskrant dat een brood 5 euro zou gaan kosten. ‘Ook om de boel een beetje op scherp te zetten’, zegt hij nu, in de bakkerij in Heiloo. ‘Maar ik zat er niet ver naast. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is de graanprijs geëxplodeerd.’ Voor boter betaalt Kerssens nu bijna 8 euro per kilo. Ook de prijs van eieren is met 30 procent gestegen. Van Nieuwland: ‘Tweederde van die prijs wordt bepaald door kippenvoer, dat eveneens veel duurder is geworden.’ Daarnaast betaalt Kerssens 35 procent meer voor de verpakkingsmaterialen. In de rode cijfers Het is een simpele rekensom met een pijnlijke conclusie: onderaan de streep houdt Kerssens momenteel niets over. Sinds hij het bedrijf in 2002 overnam van zijn ouders zag hij de omzet groeien. Nu belandt hij voor het eerst in de rode cijfers. ‘We staan nu al op ruim een ton negatief, ik vrees dat we op een tekort van 200 duizend euro uitkomen. Gelukkig hebben we een buffer opgebouwd.’ Binnen een jaar heeft Kerssens de prijzen van zijn producten al drie keer moeten verhogen. ‘Anders zou ons verlies uitkomen op 500 duizend euro in plaats van 200 duizend. We zien de omzet in de winkels teruglopen. De consument haakt af als wij te duur worden. En dat is het begin van het einde.’