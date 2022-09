Was Shell niet een beter speerpunt geweest voor de bonden?

Het stilleggen van het treinverkeer levert niet de populariteitsprijs op. Enige leeuwenmoed kan de vakbeweging niet worden ontzegd in de strijd voor hogere lonen. Net als het genoemde roofdier richt de bond zich op het zwakste dier in de kudde: de Nederlandse Spoorwegen.

De bedrijven die dankzij corona en de energiecrisis hun winsten hebben kunnen opvoeren, hebben zich tijdig uit de voeten gemaakt. Het is de vakbonden niet kwalijk te nemen dat zij strategisch denken en de geld verliezende NS als speerpunt nemen voor acties. Bij Shell – 20 miljard winst in het eerste halfjaar – zijn stakingen veel minder gemakkelijk te organiseren. De meeste productiebedrijven zitten in het buitenland en de organisatiegraad is laag. Het heeft weinig zin een staking te beginnen als maar een van de tien werknemers meedoet. Effectieve actie is daar alleen mogelijk als naast de pompen van Shell ook die van alle andere leveranciers voor minimaal twee weken zouden worden geblokkeerd. En dan zou het establishment dat op de auto is aangewezen, de politie wel inschakelen.

NS en winsten gaan even slecht samen als koffie en zoutjes. En zeker op dit moment nu de inkomsten ook nog eens dalen doordat Nederland massaal thuis is gaan werken. Hoe langer stakingen duren, hoe groter het risico dat de NS permanent reizigers kwijtraakt, omdat forenzen zich prettig voelen bij een alternatief. Wie op het spoor is aangewezen, dreigt nu de dupe te worden doordat de prijs van de kaartjes stijgt. Als de Tweede Kamer die prijsverhoging iet toestaat, dan draait enig aandeelhouder de staat, in casu de belastingbetaler, op voor het grotere verlies. Die zit klem. De NS is niet beursgenoteerd, zodat de aandelen onverkoopbaar zijn. Tegelijkertijd is een faillissement van de NS onmogelijk.

De salarisverhoging bij de NS wordt wel vergeleken met die van de ambtenaren in 1962. Deze zogenoemde Toxopeus-ronde – genoemd naar de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken – was de aanzet tot een ongekende loongolf na zeventien jaar geleide loonpolitiek. Daarvoor had het al gerommeld in de bouw en de industrie die kampten met zoveel krapte dat zwart werd bijbetaald en ‘gastarbeiders’ naar Nederland werden gehaald. Door de acties stegen de lonen zo snel dat Nederland massaal wasmachines en televisies kon gaan kopen. Op zaterdagavond kroop het volk ineens massaal achter de buis om met een fles Exota en Duyvis-nootjes naar Mies te gaan kijken. Tien jaar later bleken hele sectoren – juist die waarin de vakbeweging heel sterk was – niet meer op de wereldmarkt te kunnen concurreren en legden ze het loodje.

Nu dreigt een deel van Nederland zelfs de televisie te moeten opgeven, omdat het abonnement op de kabelaar niet meer kan worden betaald. De industriële economie is een diensteneconomie geworden met flexibele contracten. Werknemers die zich onderbetaald voelen, staken niet, maar lopen weg – de great resignation of quiet quitting zoals Tiktokkers het noemen.

Staken kan nog en werkt ook, maar alleen in sectoren waar al de tering naar de nering moet worden gezet.