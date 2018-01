Was Groningse beving Wodans straf voor Shell?

Soms grijpt de Voorzienigheid in en blijken er toch Goden te zijn. Meteen nadat de Shell-topman Ben van Beurden maandag in een interview met The Financial Times had aangekondigd weer volop in de schalie te stappen, begon de aarde te schudden in Groningen.



Noorderlingen van tweeduizend jaar geleden zouden er het werk van Wodan of Donar in hebben gezien en onmiddellijk zijn gestopt met het aftappen van de heilige grond onder Moeder Aarde voor het ontsteken van vuren.