Wanneer kan ik geld terugvragen als ik iets koop dat toch niet bevalt?

U kocht een jurkje in de winkel met 20 procent korting. Bij thuiskomst viel het tegen. U ging weer naar de winkel om het in te leveren. De verkoper gaf u geen geld terug, maar een tegoedbon met de geldigheidsduur van een halfjaar.

De koop is gesloten, dus de winkelier hoeft geen geld terug te geven. Uitverkoop of niet. De winkelier kan zelfs weigeren het jurkje terug te nemen en dat gebeurt ook vaak als u de kassabon niet meer heeft. De winkel meldt het retourbeleid soms op een bordje bij de kassa of op de kassabon, maar dit is niet verplicht. Als het product bij nader inzien niet goed is, heeft u wel recht op reparatie of vervanging.

We zijn gewend geraakt aan de wettelijke bedenktijd van veertien dagen bij kopen via internet. Sommige fysieke winkels gaan daarin mee, maar dit is niet verplicht. Concerns als de Bijenkorf, Blokker, Coolblue, Hema, H&M en Mediamarkt geven ook geld terug na een aankoop in de winkel. Klanten hebben vaak dertig dagen bedenktijd. Dan kunt u het rustig uitproberen en reacties incasseren van huisgenoten (‘nee, daar pas je écht niet meer in’).

Als je online bestelt, heb je altijd bedenktijd. Ook als je de aankoop hebt opgehaald in de winkel. Handige mensen kopen online en halen de bestelling op in de winkel. Dan kun je daar passen, inleveren wat je niet bevalt en de rest mee naar huis nemen.

De consumentvriendelijke regels voor kopen via internet zijn afkomstig uit de Europese Unie. Dat gaat gepaard met bureaucratische voorschriften waar internetwinkels aan moeten voldoen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de kosten voor het terugsturen van een bestelling. ‘Het moet terug te vinden zijn op de website via een link of button waar ‘retourneren’ op staat’, zegt de woordvoerder van toezichthouder ACM. ‘Die informatie moet vanaf iedere webpagina aangeboden worden, zodat de consument het vooraf kan lezen voordat hij iets koopt.’ Het staat daarom meestal helemaal onderaan de pagina, bij het vaste gedeelte dat als een raamwerk om de webpagina zit. Je kijkt er meestal pas naar als het te laat is. Je hebt er voordeel van als je de regels kent. Als het niet op de juiste manier vermeld staat, kun je als klant de kosten voor het terugsturen declareren bij de webwinkel.

Grote winkelketens hebben al vaak gratis terugsturen voor internetbestellingen. Je kunt het dan opsturen of soms ook laten afhalen. Hoe dat geregeld is, staat zoals gezegd op de website.

Winkels maken kopen graag laagdrempelig. Als teruggeven makkelijk is, kopen we meer. Wij hebben niet graag spijt van een aankoop, dus we houden het toch maar. Het voordeel van kopen in een winkel die geen geld teruggeeft, is dat je langer nadenkt over je aankoop. Of je koopt na een hele middag winkelen toch een jurkje met 20 procent korting omdat je niet met lege handen naar huis wilt.