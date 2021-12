Wanneer houdt koers PostNL gelijke tred met de postzegelprijs?

Dat de inflatie niet tijdelijk is maar een blijvertje weet eenieder die jaarlijks met de hand een stapeltje kerstkaarten schrijft en zich er niet van afmaakt met een automatisch appje. In de laatste tien jaar is de prijs van een postzegel meer dan verdubbeld, van 46 naar 96 cent. Volgens het officiële cijfer van het CBS bedroeg de inflatie in die periode 16,2 procent oftewel 1,5 procent per jaar, zodat de prijs eigenlijk niet hoger had mogen zijn dan 54 eurocent.

Nu zijn er wel meer producten waarvan de prijzen sneller gestegen zijn dan de inflatie – een kopje cappuccino of een glas bier in de horeca – maar daar wordt ook een betere service voor gegeven. Vroeger moest het zelf gehaald worden bij de bar, nu wordt het gebracht op het terras. Bij PostNL is die alleen maar verslechterd. Het aantal brievenbussen is verminderd van twintig- naar negenduizend en op de maandag wordt geen post meer bezorgd.

Dat heeft van PostNL geen bloeiend bedrijf gemaakt. Ooit was het aandeel 14 euro waard, nu 3,66 euro. Op het dieptepunt van de markt, in maart vorig jaar, was de koers zelfs 1,04 euro. Herna Verhagen, de ceo van PostNL, voert al tien jaar een soort beleid van ‘redden wat er te redden valt’, omdat de daling van de bezorging van brieven en kerstkaarten blijkbaar niet kan worden gecompenseerd met de groei van de pakketbezorging.

Het is ook niet verbazend dat PostNL door de aasgieren nauwlettend in de gaten wordt gehouden. De Tsjech Daniel Kretinsky, die tijdens de jaren van het Wilde Oosten miljardair is geworden in de energiesector, heeft nogal wat speelgeld. Deels steekt hij dat in voetbalclubs (hij is eigenaar van Sparta Praag en grootaandeelhouder van West Ham United) en deels in posterijen. Hij heeft dit jaar een belang van 20 procent in PostNL opgebouwd. Tegelijkertijd heeft hij ook een belang van 17 procent in Royal Mail, de Britse posterijen. En omdat een plus een in een krimpmarkt al gauw twee is, wordt gespeculeerd over een snood plan om PostNL samen te voegen met Royal Mail. Gezien het verschil in omvang – PostNL met een beurswaarde van 1,88 miljard en Royal Mail van 5,03 miljard – zou dat in de praktijk uitdraaien op een overname. Dat het overnamegerucht niet heeft geleid tot een koersstijging zou te wijten zijn aan door Kretinsky ingezette shortsellers ( verkopers op termijn) die de koers kunstmatig laag houden. Bij toezichthouder AFM is zelfs melding gemaakt van mogelijke manipulatie. Nu is PostNL zo goed beschermd dat het niet tegen zijn zin kan worden overgenomen – vijf jaar geleden beet het Belgische Bpost zich stuk op het Nederlandse bedrijf – zodat Herna Verhagen haar eigen lot kan bepalen. Maar als zij in de race zou zijn voor een ministerschap is het een mooie kans om PostNL in een warm Brits bed achter te laten.

In dat geval kan de koers net zo hard stijgen als de postzegelprijs.