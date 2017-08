Wakker Dier: Albert Heijn vertelt 'grove leugen' in reclame serranoham

Reactie

Albert Heijn geeft toe dat de foto in de Allerhande 'helaas niet met de werkelijkheid strookt.' In de toekomst zal het bedrijf de foto dan ook niet meer gebruiken bij artikelen of reclames over de serranoham. De supermarktketen benadrukt dat het de afgelopen jaren grote stappen heeft gezet op gebied van dierenwelzijn. 'We vinden het jammer dat Wakker Dier de waardering voor de aanpak van AH waar het gaat om diervriendelijkheid op deze manier tot uiting brengt', meldt een woordvoerder. Een rectificatie acht de supermarkt niet nodig.



'Dat is de reden dat we Albert Heijn niet van de nominatielijst hebben gehaald', zegt de Wakker Dier-woordvoerder. Rio Mare en Friesche Vlag zijn wel van de lijst gehaald. De tonijnproducent sprak op de verpakking over 'welzijn'. Na de nominatie liet het visbedrijf weten dat het de informatie op de verpakking gaat aanpassen. Friesche Vlag gaat een andere naam bedenken voor hun koffiemelk 'Halfvol Plantaardig'. De naam doet vermoeden dat de koffiemelk plantaardig is, maar in werkelijkheid bestaat deze voor 96 procent uit koeienmelk.