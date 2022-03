Wacht Oekraïners in Nederland gouden toekomst als jurist?

Mogelijk vier miljoen Oekraïners ontvluchten hun vaderland. De Nederlandse glastuinbouw kijkt al bijna watertandend naar de toestroom van nieuwe werkers. Er is dringend behoefte aan tomatenplukkers, meldde het NOS Journaal. Ze zouden ondanks de taalbarrière ook snel kunnen worden ingepast in de bouw, de installatieservice, de schoonmaak en de horeca, allemaal sectoren waar enorme tekorten aan handjes zijn.

Misschien bieden ze na een talencursus ook soelaas in het onderwijs, de politie en de zorg. Maar een beetje slimme vluchteling pakt na een spoedcursus Nederlands meteen een studie rechten op. Jurist is het beroep van de toekomst. Bezwaar maken tegen overheidsbeschikkingen, waaronder belastingaanslagen, is de nieuwe hype, nadat eerder vooral getracht werd schadeclaims te verzilveren.

Op de televisie overtreffen inmiddels de reclamespots van professionele bezwaarbemiddelaars die van Carglass en goksites. Sites als bezwaarmaker.nl, eerlijkewoz.nl, wozverminderen.nl en maakwozbezwaar.nl schermen onder slogans ‘90 procent kans op lagere woz-waarde’, ‘binnen 3 minuten geregeld’ of zelfs ‘binnen één minuut geregeld’ met aanbiedingen voor het maken van bezwaar tegen de gemeentelijke heffing voor de woz-aanslag. Ze beweren gratis te werken, wat natuurlijk niet het geval is. Het is een commerciële bedrijfstak die op no cure no pay-basis opereert en wordt betaald door de gemeenschap. Het is een even lucratieve business als een destructieve activiteit, want de economie wordt er in tegenstelling tot tomaten plukken niet beter van. Vorig jaar maakten 210 duizend huizenbezitters bezwaar tegen de woz-waarde, al een verdubbeling ten opzichte van 2018. Volgens de laatste cijfers is 38 procent daarvan gehonoreerd.

De overheid is zelf schuldig aan de bezwaarhausse. Het loont. Staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën heeft gezegd dat ook 200 duizend belastingplichtigen die bezwaar maakten tegen de vermogensrendementsheffing worden gecompenseerd. Degenen die de fictieve heffing op spaargelden lijdzaam hebben geaccepteerd grijpen mogelijk mis.

‘Strikt juridisch gezien zijn ze te laat’, aldus Van Rij die beloofde er nog wel even naar te kijken. Maar nu de overheidsbegroting een gatenkaas is geworden waar zich de ene na de andere tegenvaller (mogelijke recessie, extra defensie-uitgaven, compensatie voor gestegen energielasten) aandient, zal het mogelijk bij kijken blijven.

Dat zal een sein zijn voor de goegemeente om in de toekomst voor alle zekerheid altijd bezwaar te maken. En omdat de meeste mensen zelf de tijd noch de kennis hebben om dat volgens de regels te doen, kan het niet anders of allerlei bureautjes met juristen pakken het op. De overheid zal om deze bezwaarschriften te behandelen, ook duizenden, zo geen tienduizenden, extra ambtenaren moeten aanstellen. Want dat lukt niet in de drie minuten, laat staan de ene minuut die het kost om er een in te dienen.

Als de Oekraïners niet in het particuliere bedrijfsleven een baantje kunnen vinden, moet het mogelijk zijn ze aan werk bij de overheid te helpen. Daar zal binnenkort de nood het hoogst zijn. En het is lucratiever dan tomaten plukken.