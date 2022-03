Wacht alle valuta’s straks de ultieme vernietiging?

In een periode van doemscenario’s kan die er nog wel bij: het zogenoemde Ice-9-scenario. Een totale meltdown van het financiële systeem. Overheden, bedrijven en particulieren bezwijken onder de schulden. De beurzen worden na een mega-krach gesloten. Beleggers hebben geen geld meer en bankrekeningen worden bevroren, creditcards werken niet meer en geldautomaten sluiten.

Het is een metafoor, gebaseerd op de satirische roman Cat’s cradle (in het Nederlands vertaald als Geen kind en geen wieg) van de Amerikaanse schrijver Kurt Vonnegut. Hierin wordt een vloeistof Ice-9 ontwikkeld dat al bij een temperatuur van 45,9 graden Celsius bevriest. Als die in het water lekt, ontstaat een kettingreactie en verandert de hele wereld in een vrieskist.

In zijn bestsellers The Road to Ruin (2016) en The New Great Depression (2021) betoogt de Amerikaanse financiële analist James Rickards dat het huidige geldsysteem op dezelfde manier via hyperinflatie zal worden vernietigd. Hierdoor zal ook de wereldeconomie bevriezen. In zijn Ice-9-scenario staan nationale overheden en centrale banken machteloos.

Grote Depressie uitgebleven

Gezegd kan worden dat de kredietcrisis van 2008 noch de coronapandemie van 2020 tot wezenlijke veranderingen in het neoliberale kapitalistische systeem hebben geleid. Hoogstens zijn er kleine reparaties gedaan, maar de ongelijkheid is toegenomen, net als de zeepbellen op de aandelen- en vastgoedmarkt. Dat de Grote Depressie is uitgebleven, betekent niet dat die er ook niet zal komen. Rickards denkt dat het moment daarvan steeds dichterbij komt. Elke grote gebeurtenis zoals de oorlog in Oekraïne versnelt het omdat er opnieuw enorme schulden worden gemaakt. Sinds die tijd worden zijn boeken steeds vaker aangehaald.

Het huidige geldsysteem is gebaseerd op vertrouwen. Bankbiljetten en tegoeden hebben niet zoals gouden of zilveren munten intrinsieke waarde. Dit fiduciaire geld (Latijns voor vertrouwen) of fiatgeld (Latijns voor Laat het zo zijn) is volgens hem gedoemd ten onder te gaan. Te beginnen met de dollar die de hele wereld in zijn greep houdt, maar waarvan de daadwerkelijke waarde door niets wordt gedekt sinds de VS de koppeling met goud hebben losgelaten. Hoe snel de liquiditeit kan opdrogen, bleek niet alleen bij de crises rond Argentinië, Griekenland, Cyprus en misschien binnenkort Rusland, het bleek ook in 2008 toen verschillende banken geen Amerikaanse hypotheekobligaties wilden accepteren.

Nieuwe wereldmunt

Mogelijk is goud straks nog het enige cash-betaalmiddel als het Ice-9-scenario bewaarheid wordt. Met de toezegging van een basisinkomen en het uitdelen van voedselbonnen zal getracht worden volkswoede in te dammen. Mogelijk zal het IMF de taak krijgen een nieuwe wereldmunt te creëren op basis van de huidige Speciale Trekkingsrechten die het fonds heeft. Op een speciale conferentie – vergelijkbaar met die van Bretton Woods in 1944 waarbij de dollar de sleutelvaluta werd – zal besloten worden een ‘digitale’ IMF-munt te lanceren die gedekt door de goudvoorraden alle valuta’s moet vervangen. Dollars, euro’s, yens, yuans en Zwitserse franks hebben dan geen waarde meer.

Het Ice 9-scenario is slechts een doemscenario, maar munten zijn er nooit voor de eeuwigheid. Zeker is dat een geldsysteem gebaseerd op vertrouwen even fragiel is als een porseleinen vaas tijdens een aardbeving. Of vrede in Europa.