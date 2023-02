Waarom zou Bill Gates aandelen van Heineken aanschaffen?

Op de vraag ‘wat zijn favoriete biermerk’ was, zei Bill Gates vijf jaar geleden dat hij ‘eigenlijk niet zo van bier houdt’. De Microsoft-oprichter dronk bij wijze van uitzondering een glas heel licht bier in een honkbalstadion om in dezelfde stemming te komen als de andere supporters. In juli vorig jaar bracht zijn liefdadigheidsvehikel Bill & Melinda Gates Foundation nog een rapport uit waarin gewaarschuwd werd voor de gezondheidsrisico’s van alcohol.

Mogelijk wist Bill Gates niet eens dat hij privé en via de stichting een belang van 4 procent (10,9 miljoen aandelen) in Heineken Holding had genomen. Hoewel Gates en zijn ex-vrouw Melinda piketpaaltjes slaan, zodat geen politiek of maatschappelijk incorrecte keuzes worden gedaan, is de daadwerkelijke beleggingsstrategie allang uitbesteed aan vermogensbeheerders. In dit geval zou het ook te danken kunnen zijn aan de vriendschapsbanden met Charlene de Carvalho-Heineken. Alleen het feit dat het nieuws over de aankoop één dag nadat in Nederland beroering stond over Heinekens aanwezigheid in Rusland naar buiten kwam, kwam niet goed uit.

Want Gates is een hedendaagse Jezus, die alleen maar goed wil doen. Het enige verschil met de bijbelse Jezus is dat hij daarvoor ruim 100 miljard dollar op de bank heeft staan. Hij wil dit vermogen optimaal laten renderen. Tot nu toe lukt dat zo goed, dat Bill en Melinda ondanks de miljarden die ze steken in bestrijding van de armoede, besmettelijke ziekten en klimaatverandering toch steeds rijker worden. Van het voornemen arm te sterven komt tot nu toe weinig terecht.

Voor Gates is de aankoop van het pakket Heineken niet meer dan een herschikking van de aandelenportefeuille. Hij was allang grootaandeelhouder van het Mexicaanse concern Femsa (biermerken Sol en Dos Equis), dat op zijn beurt weer grootaandeelhouder was van Heineken Holding. Toen Femsa besloot dat belang af te stoten nam Gates het over voordat het boven de markt zou blijven hangen en tot koersdaling zou leiden. Charlene de Carvalho-Heineken (68) trok samen met hem op en kocht er ook nog één miljoen. Hiermee heeft ze haar belang in Heineken Holding uitgebreid van 52,6 naar 53,0 procent. Omdat Heineken Holding weer 50,005 procent van Heineken NV heeft, controleert zij via dit getrapte systeem de brouwerij met eigenlijk niet meer dan iets meer dan een kwart van de aandelen.

Het is een ingenieuze constructie die al door de flamboyante Freddy Heineken is bedacht. De teruggetrokken Charlene lijkt vast van plan te zijn de zeggenschap over de brouwerij door te geven aan haar vijf kinderen. Haar zoon Alexander zit al enige tijd in de raad van beheer van Heineken Holding. Dat Gates snode plannen zou hebben met de brouwerij lijkt onzinnig. Het is voor hem niet meer dan een belegging die zoveel dividend of koerswinst moet opbrengen dat het zal helpen de malaria uit de wereld te bannen. De multimiljardairs op de aardbol kennen elkaar en Gates zal hierover weleens met Charlene hebben gesproken.

Alleen stond daarbij geen glas bier op tafel.