Waarom steeds meer zakelijke rijders kiezen voor een 15 jaar oude auto

De populariteit van de youngtimers is te danken aan de lage bijtelling, de belastingheffing die automobilisten betalen voor het privégebruik van de auto van de zaak. Procentueel gezien is de bijtelling voor youngtimers weliswaar veel hoger: 35 procent, tegenover 22 procent voor nieuwe, niet-elektrische auto's. Maar een bezitter van een 15 jaar of oudere auto betaalt die 35 procent over de dagwaarde van het voertuig, niet over de nieuwwaarde, zoals bij nieuwe auto's. En de dagwaarde van youngtimers is zoveel lager, dat een eigenaar van een oude auto zo jaarlijks honderden, zo niet duizenden euro's kan besparen.



Wie bijvoorbeeld een nieuwe Mercedes Benz uit de S-klasse wil aanschaffen, is minimaal een ton kwijt. Maar bij youngtimerdealer Johan Over uit Emmer Compascuum zijn hun voorouders te koop voor een fractie van de prijs van de nieuwe generatie. Voor 17.500 euro koop je bij Over bijvoorbeeld een zilvergrijze Mercedes Benz uit 2001 met een kleine 40 duizend euro op de kilometerteller.