Waarom staken de buschauffeurs? ‘We jakkeren de hele dag achter ons schema aan’

Een bushalte in Haaksbergen tijdens een staking van het streekvervoer en regionaal vervoer. Beeld ANP

Verkleumd van de kou wijst Melanie Verdonk (43) bij de stakingspost van vakbond CNV in Zoetermeer naar de tekst op haar paarse hesje. ‘MEER Rust, geld, rijtijd!!! MINDER Stress. Een buschauffeur is geen robot.’ Zo voelt ze zich vaak wel bij vervoersmaatschappij EBS in de regio Haaglanden. ‘De werkdruk is te hoog, de meeste buschauffeurs jakkeren de gehele dag achter hun schema aan.’

De werkweek van een buschauffeur is een lange sprint geworden. Bij de vroege dienst die om 4.13 uur begint, rinkelt de wekker van Verdonk om 3 uur. Bij aankomst op de ‘stalling’ in Den Hoorn meldt Verdonk zich bij de manager en maakt ze de bus klaar voor haar eerste rit. Vanaf het vertrek moet ze een moordend schema volgen.

Een race tegen de klok

Om 4.16 rijdt ze weg voor de zogeheten ‘veilinglijn’ waarbij passagiers vanuit Rotterdam Slinge via Vlaardingen stipt om 4.55 uur bij de bloemenveiling in Honselersdijk worden afgeleverd. Die rit is vaak al een race tegen de klok en dan moet de echte dienst nog beginnen. Verdonk: ‘We zitten in een vicieuze cirkel, we zien al bij voorbaat waar we te laat komen.’

Om 6.15 wordt Verdonk in Maassluis verwacht. ‘Daar heb ik zestien minuten voor. Maar als ik op enkele passagiers heb moeten wachten, kom ik al te laat. Vanuit Maassluis rijd ik naar station Delft, waar ik een pauze heb van 6.43 tot 7.10. Voor onze begrippen een lange pauze, normaal is die achttien minuten. Binnen dat tijdsbestek moet ik naar onze wachtruimte lopen, eten en naar het toilet. En vervolgens nog een buswissel doen, want dat gaat van de pauzetijd af.’

Buschauffeur Melanie Verdonk: ‘We zitten in een vicieuze cirkel, we zien al bij voorbaat waar we te laat komen.’ Beeld Lina Selg

En hup, dan gaat het verder naar Monster, Naaldwijk en Maassluis en terug naar Delft. In een andere bus doet Verdonk nog een stadsdienst, waarna ze een volgende pauze heeft van achttien minuten. Die heeft ze ook nodig om de elektrische bus weer op te laden voor de volgende rit. Om 12.30 is Verdonk gesloopt, wanneer ze zich afmeldt in Den Hoorn. ‘Die tijdsdruk. Je móét op dat tijdstip daar zijn. Het is steeds minder haalbaar. De rek is eruit.’

Hoge werkdruk en ziekteverzuim

Bij de vijfdaagse staking in het streekvervoer hebben de vakbonden de volgens hen ongezonde werkdruk en het hoge ziekteverzuim als voornaamste troefkaarten op tafel gelegd. De werkgevers hebben hun loonbod van 8 procent extra, en nog eens 3 procent erbij in een ouderenregeling, ingetrokken, nadat de onderhandelingen klapten.

In een brief aan de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) kwam vakbond CNV vorige maand met een nieuwe looneis: per 1 januari 10 procent erbij voor de chauffeurs en nog eens 4 procent op 1 januari 2024. Plus een uitvoerig eisenpakket om de werkdruk omlaag te brengen en meer pauzes in te passen. Pure noodzaak, aldus Verdonk, die namens het CNV ook in de ondernemingsraad van EBS zit.

Verdonk bladert door de roosters. Vooral de onregelmatige diensten zijn ‘killers’, zegt ze. ‘Weken met maar één dag vrij zorgen voor de meeste druk. En na die vrije dag werk je weer vijf dagen. En kijk, vroeg, vroeg, laat. Dan weer vroeg en laat. Daarna heb je een langere periode rust, maar je bioritme is totaal verstoord.’ Verdonk constateert dat de vervoersbedrijven nog meer ‘gebroken diensten’ willen invoeren, waarbij een chauffeur zowel ’s ochtends als ’s avonds inzetbaar is. ‘Het zijn pittige diensten, twee keer per week is echt het maximum.’ De werkgevers bezweren dat gebroken diensten alleen vrijwillig worden uitgevoerd.

Stress leidt tot fysieke klachten

De stress leidt ook tot fysieke klachten, waardoor het ziekteverzuim onder de chauffeurs steeds hoger wordt. De vakbonden en de werkgevers goochelen met uiteenlopende cijfers. Volgens de FNV is in sommige regio’s wel 25 procent van het personeel ziek. Fred Kagie, voorzitter van de VWOV noemt dat percentage ‘een broodjeaapverhaal’ en spreekt van 10 procent.

Ook de agressie bij passagiers in het ov neemt toe, aldus Tijs de Vries, chauffeur bij QBuzz en kaderlid van de FNV. ‘We hebben sinds november vijf incidenten gehad, waarbij drie chauffeurs werden gemolesteerd. De chauffeurs kroppen het op.’

Buschauffer Tijs de Vries: ‘We hebben sinds november vijf incidenten gehad, waarbij drie chauffeurs werden gemolesteerd.’ Beeld Lina Selg

Ook het materieel leidt vaak tot stress. De verschillen zijn groot tussen de diverse vervoersbedrijven. Peter van Connexxion, die niet met zijn achternaam in de krant wil, en zijn collega’s van Arriva voelen zich de koning te rijk in de bussen van VDL. Volgens de FNV klaagde bij QBuzz tot 2021 bijna 70 procent van de chauffeurs over de bussen van Ebusco. De eerste versie werd op de stalling een ‘accu in een legodoos’ genoemd. Rijden in bussen met mankementen leidt tot meer werkdruk en een hoger ziektepercentage. QBuzz erkent een valse start en zegt dat de prestaties zijn verbeterd.

‘Het is één grote puinhoop’

Ferry van Ark rijdt in Gelderland in de BYD, de elektrische bus van het gelijknamige Chinese concern dat het Amerikaanse Tesla wil verslaan. ‘Hebben we al twee jaar problemen mee. Het stuur zat niet goed, de verwarming deed het niet. Schermen klapten open. Het is één grote puinhoop.’

Van Ark rijdt al 44 jaar op de bus en had meerdere werkgevers door de aanbestedingen in het streekvervoer: Midnet, Connexxion, BBA, Veolia, Syntus, Keolis. In december droeg Keolis het busvervoer in de regio IJssel Vecht tot 2035 over aan EBS. Minzaam lachend toont Van Ark de kreten van een manager bij een presentatie van EBS op een A4’tje. Voor Mensen. Door Mensen. Met Mensen.

Chauffeur Ferry van Ark: ‘Er wordt gecommuniceerd vanuit een ivoren toren.’ Beeld Lina Selg

‘Haal die mensen maar weg, geen enkele chauffeur in onze regio heeft affiniteit met EBS. Er wordt alleen gecommuniceerd vanuit een ivoren toren. In een nieuwsbrief werden de chauffeurs opgeroepen om de kachel in de bus wat lager te zetten, dat scheelde weer stroom. Voor mensen? Schei uit zeg.’

Namens de werkgevers zegt Kagie dat de energietransitie in het ov van diesel naar elektrisch nog in volle gang is. ‘Het gaat helaas gepaard met kinderziekten en die lossen we niet op met een cao. Hiervoor zijn collectieve afspraken nodig over arbeidsvoorwaarden.’

Niet alle chauffeurs staken

De vakbonden pronkten met een hoge stakingsbereidheid onder de chauffeurs, de werkgevers constateerden dat het landelijk gemiddelde maximaal 50-50 was. Van eensgezindheid zou geen sprake zijn. De chauffeurs die wel reden, werden door collega’s geregeld voor ‘onderkruipers’ en ‘stakingsbrekers’ uitgemaakt. In diverse groepsapps ging het er fel aan toe.

En dus wil Kees van Arriva niet onder zijn eigen naam in de krant. ‘Ik ben het niet eens met deze staking, maar ik heb geen zin om me te moeten verdedigen tegenover mijn collega’s’, zegt hij, op het hoofdkantoor van Arriva in Heerenveen.

Op de ‘stalling’ van Connexxion in Rozenburg bij Schiphol vertelt Peter dat ‘de bonden en de werkgevers er in januari bijna uit waren’. De werkwillige chauffeur stond in een vorig leven als manager aan de andere kant van de onderhandelingstafel. ‘Moest ik net als de werkgevers nu ook weleens zeggen: jongens, mijn zakken zijn leeg. De vervoersbedrijven kregen na de coronacrisis net weer wat vet op de botten. Maar we zijn nog niet terug op het oude niveau. Dan is het niet realistisch om het onderste uit de kan te vragen.’

Peter is geen vakbondsman. Hij baalt dat de chauffeurs door de stakingsacties in twee kampen worden verdeeld. Die werkdruk ervaart iedereen anders, vertelt hij, terwijl hij bus 397 behendig over de busbaan van Nieuw Vennep naar Amsterdam stuurt. ‘Het ligt ook aan jezelf. Ik zeg vaak tegen collega’s: doe eerst je maaltijd in de magnetron voordat je een peuk gaat roken. Je kunt als chauffeur efficiënter met je tijd omgaan.’

De groepsdruk speelt een grote rol, zegt Kees van Arriva. ‘Voor mijn gevoel liep 60 tot 80 procent van de stakers achter de mensen met de grootste mond aan. Als ze zeggen dat ze ook voor mijn cao hebben gestaakt, is dat zo. Moesten we Nederland daarvoor platgooien? De reiziger betaalt mijn boterham. Daarom ben ik gaan rijden.’

Bonden en werkgevers in patstelling

Werkgeversvoorzitter Fred Kagie noemt het onbegrijpelijk dat de vakbonden een cao-pakket van 11 procent inclusief een ouderenregeling voor een eenjarige cao hebben afgewezen. Vorige week stelde Kagie in de Volkskrant dat de acties van de bonden vooral waren gericht op ledenwerving. En na een week staken: ‘We zijn in de nacht van 17 januari met die verhoging van 11 procent verdergegaan dan eigenlijk verantwoord was.’ Het rendement in het ov is met maximaal 2 procent traditioneel laag, aldus VWOV-voorzitter Kagie. ‘Door de coronacrisis zitten alle vervoersbedrijven in de rode cijfers.’

Nu blijft voorlopig de huidige cao van kracht. Het is een kat-en-muisspel geworden tussen bonden en werkgevers. Kagie zegt niet op basis van stakingen terug te keren naar de onderhandelingstafel. ‘Wij erkennen dat de werkdruk hoog is. Het openbaar vervoer is een vergrijsde sector die moeite heeft met het werven van nieuw personeel. Maar we kunnen niet elke dienstregeling in een cao gieten, omdat de omstandigheden in elke regio anders zijn.’

Op de halte Centrum-West in Zoetermeer zegt Melanie Verdonk dat de chauffeurs niet opgeven. ‘Als er geen akkoord komt, plannen we nieuwe acties. Het kan zo niet langer, we zijn al ver over de grens heen.’ En FNV-kaderlid De Vries: ‘De marktwerking in het ov heeft veel kapotgemaakt. De citroen is volledig uitgeknepen. De strijd is hard, ik heb het in jaren niet zo hard meegemaakt.’

Werkgeversvoorzitter Kagie kaatst de bal terug naar de vakbonden. ‘We zijn tot elkaar veroordeeld. We hebben al drie keer een eenmalige uitkering betaald om de inflatie te bestrijden. Maar de bonden hebben zich diep ingegraven met hun looneisen. Ik houd er rekening mee dat er over een langere periode geen nieuwe cao komt.’