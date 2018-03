Waarom ruilt niemand zijn bunds om in treasuries?

Op Amerikaans staatsobligaties (treasuries) met een looptijd van tien jaar bedraagt het rendement al 2,9 procent. Op Duitse staatsobligaties ( bunds) is dat 0,6 procent.



Dat is een verschil (spread) van 2,3 procentpunt - het grootste sinds de val van de Muur in 1989. Toen betaalden de Amerikanen 9 procent over hun dollarschuld en de West-Duitsers 6,5 procent over hun markenschuld. Procentueel was het verschil in 1989 maar 40 procent en nu 400 procent.