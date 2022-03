Waarom pakken de Belgen PostNL zoveel harder aan?

Rudy Van Rillaer, topman van PostNL België, in een depot in Mechelen. Beeld Dieter Telemans / ANP

Het zal voor PostNL-topman Rudy Van Rillaer wel even slikken zijn geweest. Al sinds de jaren tachtig werkt de Vlaming voor wat toen nog trots de Koninklijke TNT Post heette, nu noemt de Belgische justitie het voormalig Hollandse staatsbedrijf een criminele organisatie. En zit Van Rillaer plots in de cel op verdenking van het runnen ervan, samen met zijn tweede man en een depotmanager.

De arrestatie van de PostNL-top volgt op de invallen die de autoriteiten maandag deden bij drie distributiecentra van PostNL in het kader van de strafzaak die in België loopt tegen het Nederlandse pakketbedrijf. Het arbeidsauditoraat (het Open­baar Mi­nis­te­rie in za­ken die on­der de be­voegd­heid van de ar­beids­recht­bank val­len) verzamelde tientallen dossiers over onder meer zwartwerk en valsheid in geschrifte en houdt de top direct verantwoordelijk voor die misstanden.

‘De Vlaamse officier van justitie is duidelijk verontwaardigd over de wijze waarop de hardere Nederlandse arbeidsverhoudingen in België worden geïmplementeerd’, zegt de Nederlandse hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp. Veel van de misstanden waarvoor de pakkettenreus in België voor de rechter wordt gesleept, vinden immers ook al jaren in Nederland plaats, zo blijkt uit onderzoek van de arbeidsinspectie. Ze zijn het gevolg van de manier waarop de branche is georganiseerd: pakketbezorgers zijn vaak niet in loondienst bij pakketbedrijven maar bij een kleine zelfstandige onderaannemer. Of een onderonderaannemer.

Geen premie-afdracht

Door dat systeem van uitbesteden hoeft de pakkettenreus geen sociale premies voor chauffeurs af te dragen en verschoont hij zich deels van verantwoordelijkheden als er elders in de keten iets misgaat. Een oud-inkoopdirecteur van PostNL noemde de constructie ooit: ‘je om de wet heen organiseren’. Maar volgens de Belgische officier van justitie gaat het regelrecht tegen de Belgische wet in en moet PostNL worden beschouwd als de werkgever van de bezorger die door de onderaannemer illegaal aan hem ter beschikking wordt gesteld.

Volgens Verhulp tekent die harde opstelling het verschil tussen hoe er in Nederland en in België naar arbeidsverhoudingen wordt gekeken. Waar het in Nederland een zaak is tussen de werknemer en werkgever, wordt het in België meer gezien als een publieke kwestie. ‘Kijk bijvoorbeeld naar het grote verschil in het aantal schijnzelfstandigen’, zegt hij. ‘In Nederland wordt daarop nauwelijks gehandhaafd omdat opdrachtgever en -nemer er beiden mee instemmen. In België gebeurt dat wel en daar is het aantal zzp’ers veel kleiner.’

Zolang pakketbezorgers dus zelf instemmen met hun arbeidsvoorwaarden, wordt er volgens de hoogleraar nauwelijks opgetreden. Dat wil overigens niet zeggen dat de Nederlandse arbeidsinspectie helemaal niet handhaaft. In het onderzoek dat zij doet naar de grote vier (PostNL, DPD, GLS en DHL) werden bij negen op de tien onderaannemers misstanden geconstateerd. Het leidde tot drie boetes voor PostNL van in totaal 320 duizend euro, met name omdat er illegalen voor het bedrijf werkten. Daarnaast zijn er nog vier boetezaken in behandeling.

Zwartwerk

De inspectie heeft niet de bevoegdheid om strafrechtelijk op te treden bij bijvoorbeeld zwartwerk of andere overtredingen. Wel kan ze in zo’n geval een dossier overdragen aan het OM. Of dat, net als in België, zou kunnen resulteren in een onderzoek naar ceo Herna Verhagen, is volgens hoogleraar financieel strafrecht Matthijs Nelemans zeer de vraag. ‘De ceo is weliswaar het gezicht van de onderneming en als er iets fout gaat is het logisch dat er naar hem of haar wordt gekeken’, zegt hij. ‘Maar het strafrecht is het ultimum remedium. Als samenleving willen we alleen degenen strafrechtelijk verantwoordelijk houden die ook direct schuld hebben, en hoe hoger in de boom je klimt, hoe groter de afstand tot de strafbare gedraging vaak is.’

Al komen bestuurders niet overal mee weg. Op dit moment doet het OM onderzoek naar vier voormalige topbankiers, onder wie Ralph Hamers, omdat zij mogelijk meer hadden kunnen doen om witwassen via hun financiële instelling te voorkomen. Ook van de top van Tata wordt onderzocht of hun de uitstoot van schadelijke stoffen kan worden verweten. Volgens Nelemans gaat het in die gevallen om de vraag of leidinggevenden bewust de ‘aanmerkelijke kans hebben aanvaard dat er verboden gedrag zou plaatsvinden’.

De Belgische raadkamer beslist vrijdag of Van Rillaer langer moet blijven vastzitten. PostNL liet woensdag weten geschrokken te zijn door de ‘agressieve’ actie en afstand te nemen van de ‘ernstige, niet-onderbouwde beschuldigingen’. Volgens een woordvoerder kijkt het bedrijf ‘in algemene zin altijd naar maatschappelijke ontwikkelingen’, maar is de strafzaak geen aanleiding het om bezorgmodel te veranderen.