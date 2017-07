Waarom huurt de overheid steeds meer externen in?

Gebruikt vooral het Rijk externe krachten?

Bij provincies, gemeenten en waterschappen speelt dit evenzeer. Net als bij het Rijk gaat het geld voor de externen op aan uitzendkrachten en ict'ers, zo geven verschillende lokale rekenkamers aan. En net als de ministeries lukt het de lokale overheden niet de externe inhuur terug te dringen. In 2016 gaven ministeries 1,3 miljard euro eraan uit, lokale overheden 1,1 miljard. Al met al gaat het om bijna 13 procent van de personeelsuitgaven van de overheid.



Dat cijfer komt van het AD dat de externe inhuur inventariseerde van 148 overheidsorganisaties. Daaruit blijkt dat de post 'externe inhuur' in twee jaar tijd met 19 procent is gestegen. De waterschappen huurden in 2016 volgens het AD zelfs bijna 50 procent meer extern in dan in 2014.



Ook grote gemeenten lukt het niet om de groei van de inzet van externen te beteugelen. Rotterdam verdubbelde de uitgaven daaraan in twee jaar tot 86 miljoen euro. Amsterdam betaalde vorig jaar liefst 224 miljoen. De gemeenten voeren de decentralisatie en de extra taken die ze daardoor van het Rijk overgeheveld hebben gekregen aan als verklaring voor de groeiende externe inhuur.