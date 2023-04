Waarom leiden subsidiepotten tot een bankrun?

Het aanvragen van een subsidie begint steeds meer te lijken op het aanvragen van tickets voor een concert van The Rolling Stones of Harry Styles. Binnen de kortst mogelijke tijd is het uitverkocht.

Vorige week was de pot van 34 miljoen voor het zogenoemde Stap-budget al binnen 2,5 uur leeg. Op 17 maart konden mensen vanaf 10 uur in de ochtend een subsidie van 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. In no time lag de website plat. Het aantal aanvragers liep in de honderdduizenden. Zo’n 40 duizend mensen wonnen een prijs in de loterij.

De conclusie is, zoals lezer Pieter Markus schreef, dat het subsidiebedrag blijkbaar te hoog was. ‘Met een subsidie van 500 euro zouden er minder aanvragers zijn, maar bij gelijk budget zouden er ongeveer twee keer zoveel mensen een cursus gaan volgen. Daarmee zou het budget beter besteed zijn. Dit was al duidelijk na de eerste ronde. Hopelijk wordt hiervan geleerd voor de volgende ronden.’

Het probleem is dat deze overheid nogal hardleers is. Al jaren worden subsidiepotten klaargezet waarop een soort van bankrun ontstaat. De subsidie op de aankoop van elektrische auto’s is ook elk jaar al binnen enkele maanden op. Vorig jaar was er 71 miljoen euro beschikbaar. In mei hadden 21 duizend mensen gebruikgemaakt van de subsidie van 3.350 euro, waardoor mensen die later in het jaar een elektrische auto wilden kopen misgrepen. Velen zullen de aankoop van een elektrische auto hebben uitgesteld tot het nieuwe jaar, wat precies het tegenovergestelde effect sorteert. Dit jaar is het subsidiebedrag teruggebracht naar 2.950 euro. Maar ook de totale pot is kleiner: 67 miljoen euro.

Het is niet alleen de rijksoverheid die slecht anticipeert op de mogelijke vraag. Begin vorig jaar bleek het geld voor het verbeteren en verduurzamen van huizen in het Groningse aardbevingsgebied al na een dag op. Circa 45 duizend Groningse woningeigenaren konden 10 duizend euro subsidie aanvragen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, dat de regeling uitvoert. Met het beschikbare budget van 220,8 miljoen euro kon slechts de helft van de rechthebbenden gelukkig worden gemaakt. Daarna ging het loket dicht.

Ook veel gemeenten moeten bij allerlei groene plannetjes al snel neen verkopen, omdat het gereserveerde budget te laag is. Op de rijkssubsidies voor verduurzaming van woningen (warmtepompen, zonneboilers, dakisolatie, driedubbel glas) is al enkele malen een run geweest, waardoor laatkomers misgrepen. Dit jaar is er 350 miljoen beschikbaar. Niemand weet hoeveel daar na de zomer nog van over is.

Overheden zijn gewend voor elk besluit uitgebreid onderzoek te doen. Pas na een stapel rapporten wordt de knoop doorgehakt, maar blijkbaar is er nog nooit iemand geweest die met het koopmanschap van een winkelier een inschatting maakte van de verwachte stormloop op een aanbieding.

Maar bestuurders en hoge ambtenaren zullen ook zelden zelf kaarten voor The Rolling Stones of Harry Styles proberen te kopen.