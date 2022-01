Waarom laten beleggers paradepaardje ASML vallen?

ASML lijkt op een voetbalclub die in één seizoen kampioen wordt en de Champions League wint, maar waar de fans zich van afkeren. De chipsmachinefabrikant uit het Brabantse Veldhoven is het 21ste-eeuwse paradepaardje van de Nederlandse beurs en economie. Vorig jaar steeg de omzet met 33 procent en de winst met 64 procent tot 5,9 miljard euro. En dit jaar kan het alleen maar mooier worden. ASML heeft in enkele jaren Shell, Unilever en Philips – het Ajax, Feyenoord en PSV van de financiële eredivisie – tot subtoppers gemarginaliseerd, als ze al niet in degradatiegevaar verkeren.

Alleen is dat niet te zien aan de beurskoers. Beleggers lijken het bedrijf als een baksteen te laten vallen. Op 18 november vorig jaar bereikte de koers van het aandeel een record van 770,50 euro. Het vakblad BeleggersBelangen schetste toen een scenario van een koersstijging tot 1.000 euro. Maar juist op dat moment ging het mis. Niet met ASML zelf – dat maakt de stoutste dromen waar – maar wel met de koers van de multinational. In plaats van richting de 1.000 euro te stijgen is die naar 620 euro gezakt. Het koersverlies is 20 procent in twee maanden. In elk ander bedrijf zouden de alarmbellen rinkelen en zou het bestuur zich terugtrekken voor een weekeinde crisisoverleg op de hei. Bij ASML schrijft topman Peter Wennink in alle rust zijn witboek over de Europese chipsindustrie.

Boosdoener is de rente. Voor de derde keer in 12 maanden is het rendement op tienjarige Nederlandse staatsleningen boven 0 gekomen. De vorige twee keer – in mei en september vorig jaar – waren dat nog schijnbewegingen, maar nu lijkt het menens. De rente op de Amerikaanse treasury, de tienjarige staatslening, is zelfs van 1,34 naar 1,82 procent gegaan. En dat verpulvert de in de toekomst verwachte winsten van bedrijven. Vooral de techsector, waarvan ASML een wereldwijd boegbeeld is, wordt gestraft, omdat daar de winststijgingen zo hoog worden ingeschat en zo ver in de toekomst liggen.

In de zogenoemde ‘verdisconterings’-modellen waar grote beleggers zoals pensioenfondsen mee werken, is de hoogte van de toekomstige rente net zo bepalend voor de prijs van een aandeel als die van de toekomstige winsten. Als de verwachte rente 0 procent is, explodeert de waarde van toekomstige winsten. Als de rente echter 2,3 of zelfs 5 procent wordt, keldert die. Beleggers willen in hun sommetjes op risicovolle aandelen een veel hogere rendement dan op risicoloze obligaties. Als het rendement op obligaties 1 procent is, moeten aandelen zeker 5 procent opbrengen. Als het 2 procent is al 6 procent. Bij verdiscontering op zeer lange termijn kan de waarde van een aandeel zo met een kwart of eenderde dalen.

De modellen zijn niet meer dan een glazen bol. Maar ze zorgen er wel voor dat een groot kampioen als ASML op de beurs een huldiging wordt ontnomen.