Waarom kan ik bij het bankkantoor geen geld meer halen?

Beeld Brunopress

U heeft 1.000 euro geboden voor iets op Marktplaats en de koper wil contant betaald krijgen. U gaat langs bij het kantoor van ABN Amro om dit bedrag in briefjes van 100 euro op te nemen. De bank laat weten geen geld in kas te hebben. Om geld op te nemen moet u naar de Geldmaat. Die heeft alleen biljetten van maximaal 50 euro. Wie in een dag meer dan 500 euro wil opnemen, moet via internetbankieren of de app zijn limiet verhogen. Het kan dus wel, maar u moet er moeite voor doen en genoegen nemen met kleine coupures.

Heel gewoon tegenwoordig. Voor zover mij bekend, is het bij alle bankkantoren tegenwoordig onmogelijk om grote bedragen aan de balie op te halen. De officiële reden die banken hiervoor geven, is dat zij het gebruik van cash ontmoedigen om witwassen tegen te gaan. ABN Amro, Rabobank (vanaf 1 september) en ING rekenen in bepaalde situaties ook kosten voor het opnemen van contant geld.

Het is begonnen in 2008 met de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (WWFT). De WWFT is ingevoerd op grond van Europese regels en wordt regelmatig aangescherpt om criminele groeperingen beter te kunnen opsporen en bestrijden. Nederlandse banken kiezen sinds kort de strengst mogelijke aanpak: alles wat zwart geld lijkt, is taboe.

500 euro

Geldautomaten hanteren standaard een opnamelimiet van maximaal 500 euro per dag.

Illustratief is hoe SNS omgaat met klanten die contant geld willen storten op hun rekening. Zij moeten daarvoor tegenwoordig naar een vestiging van GWK Travelex. Bij dit wisselkantoor kunt u indringende vragen krijgen: waar komt het geld vandaan? Waarom wilt u het storten? Kunt u de herkomst van het bedrag aantonen met een schermprint van de marktplaatsadvertentie? Als GWK niet genoeg informatie krijgt of twijfels heeft, kan volgens SNS de transactie geweigerd worden. ‘GWK hoeft niet te vertellen waarom’, voegt de bank er op de website aan toe.

Een andere lezer vertelt mij dat hij onlangs vervelende vragen kreeg van zijn bank toen hij extra aflossingen op zijn hypotheek deed. Het grootste deel van het geld was afkomstig uit een erfenis. Dat bleek uit de overboeking van de notaris met de omschrijving ‘nalatenschap’. De bank neemt hier geen genoegen mee en wil nu een verklaring van erfrecht of een akte van verdeling zien.

Waarom moet een klant eigenlijk zijn onschuld bewijzen? En wat als hij weigert mee te werken? De bank kan dan de betaalrekening opzeggen. Ik heb een mail gestuurd aan alle banken met de vraag hoe vaak zij sinds begin 2020 betaalrekeningen hebben opgezegd op grond van de WWFT. Geen enkele bank wil hier antwoord op geven, omdat het om concurrentiegevoelige informatie zou gaan. Het gaat volgens een woordvoerder van SNS om ‘het beschermen van de integriteit van het Nederlandse financiële stelsel’. Die staat blijkbaar zo onder druk, dat het gemak en de privacy van de klant hiervoor moeten wijken.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids. Zelf een vraag? Geldvraag@volkskrant.nl