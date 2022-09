Waarom is het zo moeilijk iedereen rijk te laten zijn?

In een tijd dat de crises zich opstapelen en politici zo vaak door de wringer worden gehaald dat ze zoals Henk Staghouwer het bijltje erbij neergooien, is het voor het eigen gemoed beter om naar utopisten te luisteren dan naar misantropen.

Vandaag verscheen het boek Slouching towards Utopia (Slingerend op weg naar Utopia) van Bradford DeLong, hoogleraar aan de UCL in Berkeley en onderminister onder Bill Clinton. Hij denkt dat de mensheid het slingerende pad kan inslaan naar een samenleving waar niemand iets tekort komt. Dankzij wat hij de ‘verlengde 20ste eeuw noemt’ – de tijdsperiode tussen 1870 en 2010 – is de economie daar groot genoeg voor.

Nu is het zaak die eerlijk over 8 miljard mensen te verdelen. Dat is wat hem betreft het minste probleem, hetgeen bizar klinkt op een moment dat zelfs in een rijk land als Nederland mensen niet eens de energierekening kunnen betalen.

DeLong is een economisch historicus van naam en faam. Vanaf 1870 – honderd jaar na het begin van de industriële revolutie – nam de productiviteit sneller toe dan de wereldbevolking, zo constateert hij. Dankzij het samenvallen van de oprichting van de moderne vennootschap en mondialisering kwam technologische vooruitgang in een ongekende versnelling. ‘De duivel van Malthus kon worden verbannen. Niet langer zou de bevolkingsgroei de productiviteitswinsten tenietdoen om de wereld arm te houden. Innovaties in technologie, methode en organisatie maakten het mogelijk de economische taart zo te vergroten dat iedereen genoeg kon hebben.’ Sinds 1870 verdubbelde de omvang van de taart of het bbp bij elke nieuwe generatie.

Alleen lukte het in deze lange eeuw maar niet deze taart eerlijk aan te snijden en om te zetten in een gelukkig, gezond, veilig en zeker leven voor iedereen. De rijken grijpen een steeds groter deel van de taart, hoewel ze allang verzadigd zijn. ‘De groei van de economische taart heeft ons in verwarring gebracht’, aldus Bradford DeLong.

Hij zoekt de oorzaak niet in de psychologie – de menselijke hebzucht – maar in de economie. Zo speelt de door Joseph Schumpeter beschreven creatieve destructie een rol, de vernietiging van oude bedrijfstakken, waardoor er telkens nieuwe winnaars en verliezers zijn. Ook hebben de sociologische patronen en politieke instellingen zich niet aan de technologische vooruitgang aangepast, zoals Karl Marx en Friedrich Engels al voorspelden.

Maar de belangrijkste reden is dat Friedrich Hayeks ode op de markt centraal is komen te staan. ‘En van de markt kan niet worden verwacht dat hij enige vorm van sociale rechtvaardigheid biedt. De markt geeft, de markt neemt: gezegend zij de naam van de markt.’

De diagnose is hiermee gesteld. Dat is het halve werk. ‘De taak van toekomstige generaties is om uit te zoeken hoe ze net zo goed kunnen worden in het snijden en proeven van de economische taart als vorige generaties in het groter maken’, stelt DeLong vast.

Nu moet nog een politieke utopist worden gevonden die dit aan het electoraat weet te verkopen.