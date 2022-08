Waarde Nederlandse woningen naar recordhoogte, Noardeast-Fryslân nationale hoogvlieger

Huis verkocht in Leeuwarden. Beeld Anton Kappers

Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de WOZ, oftewel de waardering onroerende zaken. De gemeente Noardeast-Fryslân was qua groei de nationale hoogvlieger. Op 1 januari 2022 lag de gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente waartoe de stad Dokkum behoort 19,5 procent hoger dan in 2021.

Een woning in Noardeast-Fryslân is nu gemiddeld 233 duizend euro waard, wat wel ruimschoots onder het landelijke gemiddelde van 315 duizend euro is. Ook in de gemeenten Schiermonnikoog (met 17,5 procent naar 329 duizend euro), Vijfheerenlanden (met 17,3 procent naar 332 duizend euro) en Purmerend (met 16,7 procent naar 328 duizend euro) schoot de WOZ-waarde omhoog.

Het minst steeg de WOZ-waarde in de Twentse gemeente Dinkelland (met 1,3 procent naar 318 duizend euro) en Amsterdam (met 2,1 procent naar 430 duizend euro). In Rotterdam groeide de gemiddelde WOZ-waarde – waarvoor gemeenten niet alleen koopwoningen meerekenen, maar ook huurhuizen en onverkochte koopwoningen – van de vier grote steden het hardst, met 11,4 procent naar 274 duizend euro.

Bloemendaal

In de gemeente Bloemendaal ligt de gemiddelde WOZ-waarde het hoogst van heel Nederland: 828 duizend euro, een stijging van 7,1 procent. De eveneens Noord-Hollandse gemeenten Laren (769 duizend euro) en Blaricum (734 duizend euro) completeren de top-3. De landelijke hekkensluiter is de Groningse gemeente Pekela, waar de gemiddelde WOZ-waarde met 12,8 procent opliep tot 167 duizend euro. Ook de WOZ-waarden in de Limburgse gemeenten Heerlen en Kerkrade (gemiddeld allebei 171 duizend euro) behoren tot de laagste van het land.

De WOZ-waarde loopt overigens altijd een jaar achter bij de prijsontwikkeling van woningen. Gemeenten taxeren woningen voor de WOZ namelijk naar de waarde van 1 januari van het jaar ervoor – voor de WOZ-waarden van 2022 was 1 januari 2021 dus de peildatum.