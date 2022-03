Waar je wieg staat, hangt sterk samen met je latere positie – flex of vast – op arbeidsmarkt

Beeld Martijn Beekman

Onderzoekers analyseerden de CBS-data van bijna een miljoen werkende dertigers, geboren tussen 1982 en 1987, en zagen een sterke relatie tussen de omstandigheden waarin zij opgroeiden en de werkzekerheid die zij nu hebben. Uit de cijfers die donderdag zijn gepubliceerd, blijkt dat dertigers van ouders met de laagste inkomens de helft meer kans hebben op een flexibel contract dan die van de rijkste ouders. Gecorrigeerd voor het inkomen is voor werkenden met een migratieachtergrond die kans eenderde tot de helft hoger.

Ook de plek in Nederland waar kinderen zijn geboren, lijkt van invloed. Wie door de ooievaar werd gedropt in een relatief arm gezin in Brabant, Zeeland, de Achterhoek of de bible belt had geluk: ongeveer tweederde van de werkenden is het toch gelukt een vast contract te bemachtigen. Heel anders is dat voor dertigers uit dezelfde inkomensgroep die in de grote steden, het noordoosten of Flevoland zijn geboren. Daar kreeg tot 45 procent een flexcontract. Het landelijk gemiddelde is voor deze groep 34 procent.

Toenemende kloof flex en vast

De resultaten van het onderzoek van econoom Bastian Ravesteijn en Helen Lam zijn donderdag gepubliceerd op kansenkaart.nl. Volgens Ravesteijn laten de uitkomsten zien dat mogelijk niet iedereen de arbeidsmarkt betreedt met dezelfde kansen. ‘Ze lijken me in elk geval niet te rijmen met het idee dat mensen die meer van vrijheid houden vaker een flexibel contract hebben’, stelt hij.

De toenemende kloof tussen vaste en flexibele krachten op de arbeidsmarkt is beleidsmakers al jaren een doorn in het oog. Die eerste krimpende meerderheid heeft veel meer rechten en zekerheden dan die tweede groeiende minderheid. Het kabinet belooft daar deze regeerperiode iets aan doen. Volgens Ravesteijn kan zijn kansenkaart laten zien waar het ‘blusmateriaal naartoe moet worden gereden’. ‘Het is niet dat we ermee het medicijn tegen kanker uitvinden, maar we hebben een microscoop ontwikkeld waardoor iedereen dit probleem beter kan bestuderen.’

Als hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen door die microscoop kijkt, ziet hij bevestigd ‘wat we al wisten en dachten te weten’. Zo was uit de populatie flexwerkers al af te leiden dat geboortekenmerken als migratieachtergrond een rol spelen. De geografische verschillen zijn bovendien terug te voeren op de sectoren die in provincies dominant zijn. ‘In Brabant en Zeeland heb je bijvoorbeeld een sterke maakindustrie’, stelt Wilthagen. ‘Daar is niet zo’n cultuur van flexwerk, want de vraag naar Daf-trucks is morgen hetzelfde als vandaag.’ Dat is anders voor de zakelijke dienstverlening, zoals de horeca, die in de grote steden oververtegenwoordigd is.

‘Beste anticonceptiepil’

‘Wat we nog niet wisten, is dat waar je wieg staat zo lang doorwerkt’, vervolgt de hoogleraar. ‘Tot op de leeftijd waarop mensen doorgaans gaan nadenken over hun huis, partner en kinderen.’ Dat leidt er volgens Wilthagen niet alleen toe dat zij die keuzes uitstellen (de Duitse minister van Gezinszaken noemde het flexcontract ooit de ‘beste anticonceptiepil’), maar ook dat de kans groot is dat hun uitgangspositie die van de volgende generatie bepaalt. Want flexwerkers hebben een lager inkomen, minder toegang tot scholing en belanden vaker in een uitkering.

Een belangrijke interventie op basis van deze bevindingen zou volgens de hoogleraar het verhogen van het minimumloon en de uitkeringen zijn. Zodat de kinderen van dertigers makkelijker aan leermiddelen komen. Daarnaast zou het kabinet de handschoen moeten oppakken om de kloof tussen flex en vast te dichten. Dat is volgens de hoogleraar niet alleen een morele plicht, maar ook een economische. ‘Door vergrijzing is arbeid zo’n schaars goed, dat we het ons niet meer kunnen veroorloven mensen in flexconstructies te laten zitten en arbeid te verspillen.’ Wat dat betreft zou de krapte nog weleens de wal kunnen zijn die het schip doet keren.

Met medewerking van Serena Frijters.